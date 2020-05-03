DSE 2020│中文科周一開考　教師：口試取消　需靠卷一二「食糊」

2020年中學文憑試（DSE）中文科閱讀卷及作文卷明日（4日）開考。因應疫情，今年中文科口試取消，有中文科老師提醒，今屆考生需靠卷一及卷二的搶分「食糊」，對自己要求高的同學或會較大壓力。考生應把握閱讀卷範文部分的分數，同時應避免答案過於粗略、解釋單薄及曲解文本原意等常見錯誤。

資深中文科教師王美琪認為，考生應更好地把握甲部範文部分，當中應焦點式溫習過去兩年未有出過的範文。（資料圖片）

中文科卷一閱讀能力及卷二寫作能力將於明日(5月4日)開考，中文科卷四口試原本佔14%，取消後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。

掌握指定篇章 焦點溫習過去兩年未出範文

資深中文科教師王美琪表示，綜觀過去兩年試題，她認為題型相對穩定不算太艱深，考生應更好地把握甲部指定篇章部分，當中應焦點式溫習過去兩年未有出過的範文，例如詩詞過去只出過《青玉案．元夕》、《山居秋暝》。

至於乙部課外篇章方面，王美琪指，去年的魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》及劉熙載《海鷗》對考生來說是頗難應付，她直言，很難在短時間內立即提升中文能力，考生可透過操練歷屆試題，熟習答題技巧、時間管理等。

今屆DSE取消卷四口試，王美琪直言考生需靠卷一及卷二的搶分「食糊」。（資料圖片）

另外，王美琪概括考生常犯錯誤：

未熟習指定篇章內容，作答時過於粗略、不夠準確； 答題時解釋單薄，「一句起、兩句止」，應加以解說； 卷一考核閱讀理解能力，答案大多需要文本依據，並非完全「靠估」，亦不宜曲解作者原意。

今屆失去卷四口試後，王美琪直言考生需靠卷一及卷二的搶分「食糊」，對自己要求高的同學或會較大壓力，但她認為全港考生都是面對同一處境，只要遵從考試的「遊戲規則」，符合某個評分標準，亦能取得好成績。

歷屆文憑試中文試卷 ── 閱讀理解甲部範文 年份 文章 2018 《勸學》 《出師表》 詞三首：《青玉案．元夕》 2019 《勸學》(語譯題) 《廉頗藺相如列傳》(語譯題) 《出師表》(語譯題) 《岳陽樓記》 《山居秋暝》(語譯題) 《論仁、論孝、論君子》(語譯題) 《始得西山宴遊記》(語譯題)

中文科閱讀卷12篇範文包括： 《論仁、論孝、論君子》 《魚我所欲也》 《逍遙遊》（節錄） 《勸學》（節錄） 《廉頗藺相如列傳》（節錄） 《出師表》 《師說》 《始得西山宴遊記》 《岳陽樓記》 《六國論》 唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》 詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》

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