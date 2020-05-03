DSE 2020│中文科周一開考　教師：口試取消　需靠卷一二「食糊」

2020年中學文憑試（DSE）中文科閱讀卷及作文卷明日（4日）開考。因應疫情，今年中文科口試取消，有中文科老師提醒，今屆考生需靠卷一及卷二的搶分「食糊」，對自己要求高的同學或會較大壓力。考生應把握閱讀卷範文部分的分數，同時應避免答案過於粗略、解釋單薄及曲解文本原意等常見錯誤。
資深中文科教師王美琪認為，考生應更好地把握甲部範文部分，當中應焦點式溫習過去兩年未有出過的範文。（資料圖片）
中文科卷一閱讀能力及卷二寫作能力將於明日(5月4日)開考，中文科卷四口試原本佔14%，取消後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。
掌握指定篇章 焦點溫習過去兩年未出範文
資深中文科教師王美琪表示，綜觀過去兩年試題，她認為題型相對穩定不算太艱深，考生應更好地把握甲部指定篇章部分，當中應焦點式溫習過去兩年未有出過的範文，例如詩詞過去只出過《青玉案．元夕》、《山居秋暝》。
至於乙部課外篇章方面，王美琪指，去年的魯迅《聰明人和傻子和奴才》、錢鍾書《談教訓》及劉熙載《海鷗》對考生來說是頗難應付，她直言，很難在短時間內立即提升中文能力，考生可透過操練歷屆試題，熟習答題技巧、時間管理等。
今屆DSE取消卷四口試，王美琪直言考生需靠卷一及卷二的搶分「食糊」。（資料圖片）
另外，王美琪概括考生常犯錯誤：
未熟習指定篇章內容，作答時過於粗略、不夠準確；
答題時解釋單薄，「一句起、兩句止」，應加以解說；
卷一考核閱讀理解能力，答案大多需要文本依據，並非完全「靠估」，亦不宜曲解作者原意。
今屆失去卷四口試後，王美琪直言考生需靠卷一及卷二的搶分「食糊」，對自己要求高的同學或會較大壓力，但她認為全港考生都是面對同一處境，只要遵從考試的「遊戲規則」，符合某個評分標準，亦能取得好成績。
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年份
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文章
|2018
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《勸學》
《出師表》
詞三首：《青玉案．元夕》
|2019
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《勸學》(語譯題)
《廉頗藺相如列傳》(語譯題)
《出師表》(語譯題)
《岳陽樓記》
《山居秋暝》(語譯題)
《論仁、論孝、論君子》(語譯題)
《始得西山宴遊記》(語譯題)
中文科閱讀卷12篇範文包括：
《論仁、論孝、論君子》
《魚我所欲也》
《逍遙遊》（節錄）
《勸學》（節錄）
《廉頗藺相如列傳》（節錄）
《出師表》
《師說》
《始得西山宴遊記》
《岳陽樓記》
《六國論》
唐詩三首：《山居秋暝》、《月下獨酌》（其一）、《登樓》
詞三首：《念奴嬌．赤壁懷古》、《聲聲慢．秋情》、《青玉案．元夕》
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年份
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文章
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2012
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白話文：《文匯報》前副總編輯曾敏之《橋》
文言文：《韓非子．五蠹》
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2013
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白話文：台灣作家張曉風《我交給你們一個孩子》及香港作家 黃國彬《說誓》
文言文：《呂氏春秋．士節》
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2014
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白話文：台灣作家徐國能《第九味》
文言文：司馬遷《史記．孔子世家》
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2015
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白話文：中國文學家林語堂《論趣》及中國作家賈平凹《觀沙礫記》
文言文：明朝文學家宋濂《杜環小傳》
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2016
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白話文：台灣作家林清玄《紅心番薯》
文言文：清代散文家魏禧《吾廬記》
|2017
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白話文：台灣作家劉裘蒂文章《跑道》
文言文：清朝康熙時期俞長城《全鏡文》。
|2018
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白話文：台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》
文言文：唐朝文學家李翱《命解》
|2019
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白話文 ：中國近代作家魯迅《聰明人和傻子和奴才》及錢鍾書《談教訓》
文言文 ：清代著名學者劉熙載《海鷗》
資料來源：考評局