佛誕假期市區超市水洩不通　市民：無諗過咁多人　要戴實啲個口罩

近日本港新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，適逢今（30日）、明（5月1日）兩日公眾假期，連周六、日不少打工仔可享四日長假。在長假第一日，市面已見大批市民外出，人潮有如回到疫情前。 荃灣廣場內人流雖不算多，但百貨公司「一田」的超市內人頭湧湧，特別是凍肉及蔬果的貨架前都擠滿人。鄰近的另一日本超市同樣人山人海，要擠到貨架前選購貨品亦要先等候。有市民就認為，今日超市內人潮比預期多，「紅日多人都正常，不過無諗過咁多！」

「AEON」超市內人山人海，人潮有如回復到疫情前。（黃金棋攝）

政府早前宣布公務員將於下周一（5月4日）起復工，相信不少私人公司跟隨，今次長假有如全面復工前的最後假期。不少市民留家抗疫多時，亦把握機會紛紛外出，無論郊外抑或商場均人頭湧湧，與疫情前的長假期無異。

在荃灣一田超市內，通道都擠得水洩不通，不少市民推着手推車「掃貨」，部分更帶同購物車搬貨回家。市民傅先生，與傅太太和女兒一同到超市購物，他表示自己住在附近，趁假期到超市購買食物，因「無咩必要都唔想出街」。他們沒料到今日超市人流特別多，亦因預計郊外人山人海故沒有郊遊，「唔會周圍去，郊外仲多人過商場，唔想臨尾先再爆過（疫情）」。傅太又指會留在家中與女兒「煮飯仔」，今日亦特意購買蛋糕材料消磨時間。

陳先生和張小姐笑言因今日是長假期第一日，故特意到超市「行下街拍下拖」。（黃金棋攝）

陳先生和張小姐笑言因今日是長假期第一日，故特意到超市「行吓街拍吓拖」。二人指預料郊外多人，故沒有郊遊，但未料到超市亦人頭湧，「紅日多人都正常，但無諗過咁多，要戴實啲個口罩」。二人又指，雖疫情緩和，但亦會避免外出用餐，故今日特意購買食物回家烹調，至於未來數天會否郊遊，則「睇下邊度空曠啲無咁多人」。

荃灣廣場內人流不算太多。（黃金棋攝）

荃灣另一日式百貨公司「AEON」同樣人山人海，超市同樣擠得水洩不通，其他樓層亦人潮不絕。市民陳女士與丈夫一同到超市逛街，她指疫情期間依然經常外出，笑言「唔擔心（疫情），因為個個都戴晒口罩，𠵱家都無乜個案啦」。陳女士又指打算周末行山，但不會到熱門地點，「喺屋企附近啲山行下當散步」。