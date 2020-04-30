【新冠肺炎】富豪酒店命員工放無薪假一個月　工會：只能默默接受

新型冠狀肺炎疫情持續，全球多個地方的嚴峻疫情下，打擊全球旅遊業，當中包括酒店行業。現時正與港府合作、為每日乘搭班機返港的居民提供休息等候檢測結果住宿的九龍城富豪東方酒店，其母公司富豪酒店集團昨日（29日）向職員發出信件，提出由5至8月放無薪假一個月，期間每月七五折支薪，9月回復正常薪金水平，不簽署當作自動離職。資方表明減薪期內不會解僱簽署員工，但也要求簽署的員工期內不可辭職，否則任何一方要賠償對方損失。 香港酒店工會主席徐考澧表示，全體員工於昨日（29日）收到有關信件，指富豪集團於2月份率先推出無薪假安排，擔心其他酒店集團將會跟隨。問到有關員工的意見時，徐表示，不少員工慨歎現時市道太差，擔心離職後難以找到相關工作，只能默默接受，「好多都身不由己，就算一邊要加班最少兩個鐘，一邊被要求放假亦只有焗住做，好無奈。」

富豪酒店集團昨日（29日）向職員發出信件，要求現職同事不得於五月至八月內辭職，並在四個月內取一個月無薪假，其餘三個月則以七五折支薪。（張浩維攝）

不簽署減薪當作自動離職 已簽員工不能辭職

新型冠狀肺炎疫情持續下，打擊全球的旅遊業，包括本港以內的酒店行業，生意同樣受到嚴重影響，房租率大大下降。根據富豪酒店集團現職員工提供昨日（29日）資方向職員發出的信件，員工在5月至8月放取「特別假期」（special leave）一個月，期內七五折支薪，強積金方面亦會有相關調整，即變相放一個月無薪假。員工若不簽署，當作自動離職。富豪列明保護雙方條件，資方期內不會解僱已簽署員工，但同時要求員工不能辭職，否則需賠償對方損失。

據知，豪酒旗下最少兩間酒店的職員收到有關信件；此外，現時正與港府合作，為由外地回港人士提供等候檢疫住宿的九龍城富豪東方酒店，公司則以口頭通知職員相關安排。

工會 :近期入住率上升 「兩人做五人工作」

香港酒店工會主席徐考澧表示，全體員工於昨日（29日）收到有關信件，向勞工處查詢，處方只表示「無薪假」需勞資雙方協商，未能作出協助。徐表示，其中三名員工曾致電工會查詢，指自2月起，富豪酒店要求員工分別放四日至十日無薪假，5月份又提出更進一步的安排，大感無奈。

他引述員工描述所指，近日集團旗下的東方酒店，與政府合作接收回港人士，有固定收入，加上近日港人入住率有所增加，生意影響有改善，但酒店仍要求員工放無薪假，部份職位「兩人做五人工作」，反而需要加班工作，非常吃力，又慨歎公司未有增加前線職員的裝備，工作有一定風險，十分擔心。

他續說，富豪集團於2月底曾裁員250人，至今已裁走500人，惟現時要求員工不得辭職，料是為免影響公司獲得政府資助，難以理解當中原因，「其實今次呢個基金唔似為員工，係政府同商家為做好盤數畀外面睇，就業率無乜變咁，公司迫你無薪假，又唔畀你走，政府係無約束，好似夾埋咁恰員工。」

問到有關員工的意見時，徐表示，不少員工慨歎現時市道太差，擔心離職後難以找到相關工作，只能默默接受，「好多都身不由己，就算一邊要加班最少兩個鐘，一邊被要求放假亦只有焗住做，好無奈。」