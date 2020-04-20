新冠肺炎│議員批徵用富豪酒店零諮詢　居民憂禍及嬰兒即搬離

政府今日（20日）突宣布，衞生署將安排需要通宵等待檢測結果的無病徵人士，到九龍城富豪東方酒店內設立的等候檢測結果中心暫時留宿。有多名區議員批評政府事前並沒有諮詢議會及當區居民，擔心造成社區爆發，又質疑為何不徵用同一集團的富豪機場酒店或迪士尼酒店，紛紛表示無法理解其選址準則。 與酒店相距約10米有民居，居民指家中分別有5個月大嬰兒及就讀幼稚園二年級(K2)的小朋友，今日知悉安排已馬上搬離，批評政府安排倉卒。

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民主黨早前建議政府徵用遠離市中心的酒店或閒置軍營作隔離設施用途，例如香港迪士尼的三間酒店，但當局一直沒有回應，卻突然徵毗鄰有大量民居的九龍城富豪東方酒店作隔離設施用途，今日傍晚時分在酒店外發起請願行動，要求政府立即公開交代徵用準則。

4月20日傍晚時分民主黨在酒店外發起請願行動，要求政府立即公開交代徵用準則。（余俊亮攝）

立法會議員黃碧雲表示，下午才知道政府徵用該酒店，也不斷收到居民查詢，質疑酒店與民居甚近，是否適合用作檢疫？她擔心，即使抵港人士會接受深喉唾液測試，無病徵才可離開，但仍有機會「陰變陽」，該安排只會令附近居民擔驚受怕。

質疑為何不用機場酒店、迪士尼酒店

黃大仙區議員莫嘉嫻補充，竹篙灣檢疫中心即將建成，質疑為何突然選擇近民居地方作臨時隔離；又指政府曾稱酒店採用中央冷氣系統而不適合檢疫，形容政府「今天是打倒昨天的我 」， 希望政府多聽民意及與區議員溝通。

九龍城區議會主席蕭亮聲表示，下午約1時才知道酒店被徵用感到遺憾，認為政府完全不尊重居民及議會，將於5月7日區議會大會要求政府解釋準則。

九龍城區議會副主席鄺葆賢表示，該酒店本來有dirty team醫護入住，昨午突被通知要離開。她強調合作及理解好重要，質疑酒店雖用作短暫逗留，相信風險非高，但市民對政府的不信任不是一朝一夕造成，當徵用資訊也只能從網上或新聞知悉，擔心政府日後會否暗渡陳倉直接將其變成隔離中心，認為政府加快檢測及增加測試數量更有效。

鄺葆賢表示，該酒店本來有dirty team醫護入住，昨午突被通知要離開。（余俊亮攝）

居民憂禍及家中幼兒 即搬往親戚家

居住在酒店旁的寶城大廈12樓的陳先生表示，從Facebook得知酒店安排，隨即安頓家中分別只有五個月大及就讀K2的小朋友搬往外母家，批評政府沒有提供足夠通知時間，也不知道有關安排將持續多久。他表示，其居住樓層的公共走廊對向疑似酒店通風口，大廈內有不少長者，部份更有長期病患，「唔知要擔驚受怕幾耐」。

住在酒店對面的住戶安同學是應屆文憑試考生，從記者口中才知悉酒店用作隔離設施，並指自準備考試開始已甚少看新聞，令自己靜下來應考，目前只好再進一步減少外出。另有九龍城居民指區內甚少茶樓，故每周會到酒店飲茶，且價錢也不貴，對富豪酒店突用作隔離感無奈。

有附近髮型舖近日生意甚差，擔心酒店新安排令其雪上加霜。（勞敏儀攝） 與酒店一條馬路之隔有民居及商舖，髮型舖員工Levin表示，自農曆新年後生意額不斷下跌，由每日約20個客減少至2、3個客，今日新聞一出亦有客人來電取消預約，擔心明日起一個客人也沒有。他說，即使戴口罩，心底還是會害怕，加上工作沒有底薪，只有佣金，無奈說近日「連最低工資都冇」。其老闆黃先生表示，疫情對服務性行業影響最大，「我哋就算關門都要交租，加上冇任何諮詢，最後我哋都係要『硬食』」。他說，若政府認為對附近人士均沒有影響，唯有相信政府，若不幸出事，政府應承擔；自己也會做好防疫措施，「以前會打開門口讓空氣流通，依家就唔會」。