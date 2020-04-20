衞生署急徵富豪酒店供入境者留宿等結果　強調對社區不帶額外風險

政府今日（20日）突然宣布，衞生署將徵用九龍城富豪東方酒店作「等候檢測結果中心」，由周三（22日）開始，安排需要通宵等待檢測結果、無病徵的入境人士暫時留宿。立法會議員黃碧雲及多名區議員批評政府事前並沒有諮詢議會及當區居民，擔心造成社區爆發，甚至有附近居民嚇得立即搬離。議員又質疑為何不徵用機場的富豪酒店或東涌的迪士尼酒店。 衞生署發言人表示，酒店的選址位置、整體設施、基建、環境等均符合要求，認為有關安排不會對酒店附近的樓宇或社區帶來額外風險。署方又強調，其作用與檢疫中心不同，一般只會讓無病徵的入境人士入住一晚，有檢測結果便會離開。對於事出突然，衞生署解釋，不宜透露政府與酒店商討的過程及租約內容，以免影響議價能力。

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衞生署表示，政府已詳細考慮有關設施和選址是否符合「等候檢測結果中心」的要求，包括設施能否在極短時間內投入使用、選址位置、整體設施、基建、環境，以及對附近居民可能造成的影響等。富豪東方酒店是當中符合要求，亦具規模經濟效益的合適地點。

不會對酒店附近的樓宇或社區帶來額外風險

衞生署又稱，衞生防護中心感染控制專家及政府工程師已視察富豪東方酒店的通風系統，認為有關安排不會對酒店附近的樓宇或社區帶來額外風險。衞生署已為酒店員工加強感染控制培訓，政府已通知九龍城區議會有關安排，亦會加強與當區居民溝通，並會盡力解答他們的疑問。如有需要，政府會積極考慮使用其他酒店作為衞生署「等候檢測結果中心」。

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只接收沒有病徵入境人士入住一晚

衞生署強調，富豪東方酒店是「等候檢測結果中心」，其作用與檢疫中心不同。富豪東方酒店只會用作等候檢測結果之用，並只會接收由機場抵港的沒有病徵的入境乘客。

一般而言，在確認檢測結果為陰性前，所有抵港人士均會被安排乘坐專車由亞洲國際博覽館直接入住酒店。住客只會入住酒店一晚，在第二天有檢測結果後便會離開。檢測結果為陰性的乘客必須按檢疫令自行由酒店回家或到指定地點繼續完成餘下的強制檢疫。因此，在有檢測結果後他們不可逗留在富豪東方酒店。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

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300至400間房投入服務

衞生署表示，中心運作初期會有約300至400房間投入服務，實際運作的房間數目及入住人數則視乎多項因素而定，例如當天乘客數目和家庭組合、人手安排、可供使用的房間數目等。至於酒店其他住客的安排，由酒店自行與住客搓商。

「等候檢測結果中心」的使用期將視乎疫情的發展及整體檢疫措施而定。政府一直積極尋找合適地點作「等候檢測結果中心」的選址，故此不宜透露與酒店商討的過程、租約內容及租金，以免影響政府的議價能力。