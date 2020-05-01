新冠肺炎｜涂謹申：缺藥孕婦乘巴基斯坦包機抵港　港府研印度包機

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，不少港人亦滯留外地。港府日前安排包機接載滯留巴基斯坦港人回港，包機昨日（4月30日）抵港。協助當地港人的立法會議員涂謹申今日（1日）表示，據了解包機回港順利，當中一名懷孕20多周的孕婦亦抵港。他又指，據了解政府正安排印度包機，名單會由印度駐港領事館決定。

涂謹申表示據了解政府正安排印度包機，名單會由印度駐港領事館決定。（資料圖片／羅君豪攝）

涂謹申今日於港台節目《千禧年代》中表示，該名孕婦3月與家人到巴基斯坦探親，而她有抑鬱症，但只剩下數日藥，在當地又未能成功購買，故即使離首都伊斯蘭堡的機場較遠，仍能搭包機，惟較遲才獲通知。他又指，名單由巴基斯坦駐港領事館決定，當地政府亦有協助港人由居住地點赴機場。

有滯印度港人病情嚴重 急需類固醇藥物

涂又稱，向他求助的個案均是較趕急，但當中有一至兩人未乘搭到首班包機。另外，亦有港人滯留印度，一名港人病情較嚴重，急需類固醇藥物，「唔食藥就起唔到身，當地買唔到，唯有減食一半藥」。而據涂了解，港府正組織印度包機，接載滯留港人。