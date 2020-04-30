新冠肺炎｜巴基斯坦返港居民或中斷零確診　專家料不影響放寬限聚

新型冠狀病毒肆虐全球，政府安排專機到首都伊斯蘭堡，首批先接載319人返港，於今晚7時許抵港。每名乘客須先在亞博臨時樣本採集中心接受病毒病測試，之後乘坐專車前往火炭駿洋邨檢疫中心接受14天強制檢疫。 本港由周日（26日）起已連續五日「零確診」，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超估計，這批居民返港後，很大可能中斷本港連續「零確診」紀錄，但相信他們把病毒帶進社區的風險很微。他認為只要沒有新增本地個案，便不會影響政府考慮放寬限聚令及停業令。截至今日持續11日沒有新增本地個案，只有個別人士由外地回港後確診。

接載巴基斯坦港人包機，4月30日晚上約7時抵港，7時10分停泊在香港國際機場停機坪。（影片截圖）

居民巴基斯坦返港直送駿洋邨強制檢疫

目前有約2,000名香港居民滯留巴基斯坦，政府安排專機到首都伊斯蘭堡，首批先接載319人返港，於今晚7時許抵港。每名乘客抵港後，須先在亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受病毒病測試，之後乘坐專車前往火炭駿洋邨檢疫中心接受14天強制檢疫。

保安局今日（29日）表示，首批319名滯留在巴基斯坦的香港居民暫定將於當地時間4月30日上午乘搭專機從伊斯蘭堡出發，並於香港時間當日下午抵達香港。圖為4月22日，有義工在巴基斯坦的巴德沙希清真寺進行消毒工作。（美聯社）

梁子超：巴基斯坦疫情唔係好好

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，這批包機回港人士很大可能打破連續五日「零確診」紀錄，「因為巴基斯坦疫情唔係好好，港人喺嗰邊又未必做到無時無刻保護自己。」他指包機回港人士須入住檢疫中心14天，離開前也要再接受一次病毒測試，相信他們帶病混入社區的機會很微。

倘有包機人士確診，均屬於輸入個案，並不影響本港自20日至今連續11天「無本地個案」的紀錄。梁子超認為，只要有關人士回港後做好隔離，沒有傳染身邊的人，便不會影響政府考慮放寬限聚令及停業令。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

醫管局發言人今日透露，過去24小時再多16名確診病人康復出院，至今累計有846名患者康復。現時仍有188名確診患者在14間公立醫院留醫，其中四人情況危殆 （個案編號：338,461,595,857），三人情況嚴重（個案編號：417,698,713），其餘181人情況穩定。

醫管局又稱，公院負壓病床數目為1231 張，使用量為36.3%；負壓病房數目為666間，使用量為48.8%。