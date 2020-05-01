新冠肺炎｜政府未列作職業病　何栢良斥：防疫污點　點解冥頑不靈

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日緩和，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（1日）於電台節目中批評，政府未將新冠肺炎列為職業病是「防疫污點」。何認為政府已要求健身中心、酒吧等關閉，即政府亦承認這些是高危地方，質疑「點解咁冥頑不靈？」 何又表示，本港邁向28天本地零感染，已經見到曙光，故不可以鬆懈，「希望唔好臨尾香」。

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今日是勞動節，何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》中指，藉勞動節促政府將新冠肺炎列為職業病。他引述世界衞生組織估算，全球已有3.5萬名醫護人員染病，死亡數字亦很龐大，根據意大利統計，已有150多名醫生死亡。何認為醫護人員工作時受感染應得到合理賠償，列為職業病與防疫息息相關。

他又指，酒吧及健身中心等有工作人員確診，很大機會是工作時間受感染，而政府於2003年亦有將「沙士」列為職業病，故應理順內部自相矛盾政策，「點解咁冥頑不靈，話唔掌握個病而唔列（職業病）講唔通」。

何栢良今日（1日）於電台節目中批評，政府未將新冠肺炎列為職業病是「防疫污點」。（資料圖片／黃舒慧攝）

何直言，現時疫情穩定下政府不應「咩都唔做」，勞工處應巡查高危工作場所僱主有否提供口罩等。

另外，近日長假期不少市民外出玩樂，何栢良認為可理解，因過去數月很漫長，市民大部分時間都留在家中，對緩和疫情有很大功勞。但何強調市民不可鬆懈，而巴基斯坦包機抵港的港人，需在火炭駿洋邨完成14天檢疫，並進行兩次檢測。