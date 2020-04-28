4.28工殤紀念日　團體促新冠肺炎納職業病　室內悼念工殤工人

過去24年，工業傷亡權益會一直爭取成立「4.28 工殤紀念日」，以遊行及集會方式，促請政府在市中心位置設立紀念碑悼念因工傷亡的工人。今年受疫情影響，工權會改以團體聯署及室內小型悼念因工傷亡的工人。 至於5月1日勞動節遊行申請早前被警方反對，職工盟表示將於明天（29日）上訴結果。

受疫情及限聚令影響，今年工權會改以室內小型悼念形式代替遊行集會，場內列出去年58位經工權會處理因工死亡的工人檔案。而職工盟主席吳敏兒、社民連梁國雄、建築地盤職工總會主席陳八根及工黨副主席麥德正等人亦有出席悼念活動。

職工盟主席吳敏兒、社民連梁國雄、建築地盤職工總會主席陳八根及工黨副主席麥德正等人亦有出席悼念活動。（羅君豪攝）

工權會幹事黃毅鋒指，今年工權會響應國際職工會做法，將今年工殤紀念日主題定為「停止工作間傳播」。一眾勞工團體早前促請政府盡快將新型冠狀病毒病列入職業病補償範圍。工權會總幹事蕭倩文則表示，促請政府為打工仔設立更多保障。

工權會總幹事蕭倩文表示，促請政府為打工仔設立更多保障。（羅君豪攝）

勞工及福利局局長羅致光早前曾指，政府已於年初將應否把2019冠狀病毒病納入職業病列入工作範圍進行探討，惟法定職業病需要更多資料及數據，會作岀適當跟進。

2003本港爆發沙士疫情，政府於兩年後將沙士納入職業病範圍，僱員如染疫均可獲得賠償。李卓人批評，現時羅致光遲遲不肯就新型冠狀病毒納入職業病，未能及時向僱員提供保障，極度忽視工人健康，如醫管局早前沒有向醫護提供足夠裝備，間接就能造成多人死傷，「出面老闆咪學晒，就係人命！」他認為，是次疫情亦應參考當年做法，保障所有工種的僱員。

「香港社會富裕，但工權極落後」

吳敏兒指，每年的4月28日對她來說都是沉重日子。她表示，過去多年來爭取成立工殤紀念日，卻得不到政府重視。她指自己曾到訪加拿大，留意到當地於巿中心架設一塊工人紀念碑，印象深刻，反視香港社會雖然富裕，但工人權益卻極落後，「工人應有的權益，政府唔應該再拖，應盡快正視多年來的不足」。

過去24年，工業傷亡權益會一直爭取成立「4.28 工殤紀念日」及設立工殤紀念碑。（羅君豪攝）

昨日（27日）跑馬地發生奪命工業意外，一名男工人在地盤被工字鐵擊中，送院後證實不治。建築地盤職工總會主席陳八根表示，同類型的工業意外不斷岀現，如僱主能在事前做好風險評估，工人就不會白白犧牲。

警方反對5.1遊行 職工盟明日上訴

職工盟申辦5.1勞動節遊行多年，警方早前表示，現時仍處於疫情階段，勞動節遊行屬人多聚集的高危活動，因此決定禁止上述公眾集會及反對上述遊行。吳敏兒表示，為了不違反限聚令，建議「四人一隊，保持社交距離」方式遊行，認為此方法沒有難度，「伸長兩隻手就係1.5米距離，建議喺指定時間內完成，大家行得快啲，唔覺得做唔到」。職工盟將於明天上訴結果。