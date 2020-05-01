助理警務處長陶輝涉非法租用、改建及出租牌照屋　區議員實地視察

助理警務處長陶輝（Rupert Dover）報住位於清水灣的牌照屋（寮屋）涉嫌改建，違反牌照條件，而陶輝亦涉非法租用寮屋，有傳媒更揭發陶輝夫婦將另外一間寮屋作度假屋出租。西貢區議員實地視察陶輝的度假屋。

▼陶輝西貢寮屋大宅直擊▼

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四位西貢區區議員范國威、余浚寧、呂文光、秦海城於下午2時到達碧水新村，逗留近一小時，分別巡查了陶輝所住的單位及另一間疑似用作民宿出租用途的寮屋。期間，四人攝錄下相片，並量度單位高度。

記者現場所見，碧水新村一帶環境清幽，鄰近香港科技大學，由於與清水灣泳灘有一段距離，故較少人駕車到此。而陶輝所居住的單位外設有木欄，內面有一個小花園，不時傳出狗吠聲，外面設有多部閉路電視，鄰近單位亦見有人居住。

西貢區議員范國威表示，陶輝的住所有「三宗罪」，分別是面積高度不符牌照規定、花園霸佔官地及違反牌照屋規定，質疑其「知法犯法」，要求他立即遷出。另外，他到訪另一間用作出租用途寮屋時，發現有兩道大門可供出入，更有3部分體式冷氣機，質疑原址曾作出改建，於露天花園上再興建上蓋，估計現時單位面積有600呎。

坑口西區議員余浚寧表示，自2014年已接獲相關投訴，投訴人亦曾正式向地政總署反映意見，惟最後仍不了了知，質疑政府各部門於6年間包庇陶輝。四人表示，將在下周一下午到地政總署投訴，下周二會在西貢區議會大會追究相關一事，亦打算到廉政公署舉報陶輝涉公職人員失當罪。

警務處助理處長、現任西九龍總區指揮官陶輝（Rupert Dover）2018年與另外兩人創辦私人公司「Voltage Stabilisers International（HK）Limited」；按該公司2019年周年申報表，陶輝持股60%，並報住清水灣碧水新村單號屋。陶輝報住的單號屋屬於「牌照屋」（寮屋），按法例登記人不能更換，亦不可轉租及轉售，只能由直系親屬繼承牌照。報道又指，陶輝與劉姓登記屋主無直屬關係，因此質疑陶涉嫌非法租用該牌照屋。陶輝至今未公開回應報道，以及他與牌照持有人的關係。

報道引述陶輝回應該媒體記者查詢時指，「其『妻子的家庭』與牌照登記人有關（In connection with my wife family）。此外，報道指涉事牌照屋曾多次進行改建，範圍包括天台、花園及圍欄等等，違反相關牌照規定。

另外陶輝夫婦又被揭發，涉將另一間寮屋，用作度假屋出租。

陶輝：會配合調查

陶輝下午返回寓所時，回應傳媒提問，指有留意報道，希望政府相關部門全面調查，所以不能回應，會遵守任何發現和知識。他指居住的是一間牌照屋，有居住許可，由太太的親人持有，如果是官地，會搬離。記者追問是太太什麼家庭成員持有，他並無回應。

地政總署早前回覆《香港01》指，西貢地政處會在視察後視乎是否有違規事項採取適當的跟進或執管行動。

《壹週刊》記者早前追訪陶輝後，被警方截查，更被翻閱筆記和照片，記協主席楊健興指警翻閱筆記或已違法。