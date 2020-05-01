陶輝妻子被揭涉將牌照屋當民宿出租　民政總署證無旅館牌照或檢控

警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）日前被揭報住位於清水灣的牌照屋（寮屋）涉嫌改建，違反牌照條件，而陶輝亦涉非法租用寮屋；陶輝妻子今日再被揭發，涉將毗鄰一個逾千平方呎寮屋作民宿出租，惟不知該物業業權所屬。 民政事務總署回覆查詢時指出，根據牌照處紀錄，相關處所未有領取旅館牌照。牌照處會作出跟進，如有足夠證據證明相關處所涉及無牌經營旅館，便會採取檢控行動。

助理警務處長陶輝的妻子，涉嫌將碧水新村61A號當作民宿出租，但未領有旅館牌照。（張浩維攝）

+ 2

約1,100平方呎 每晚850元

據《蘋果日報》報道，陶輝的妻子張雅詩早於6年前在Facebook帖文招租，將約1,100平方呎的碧水新村61A號當作民宿出租，包租整間民宿叫價每晚850元，租房每晚650元。

一名姓張、被指是陶輝妻子的女子，曾在fb發帖，出價轉讓一個清水灣單位的家具。

民政總署：會在8個工作天內進行巡查

民政事務總署回覆查詢表示，根據牌照處紀錄，清水灣碧水新村61A號未有領取旅館牌照。牌照處會作出跟進，如有足夠證據證明相關處所涉及無牌經營旅館，便會採取檢控行動。

民政事務總署又強調，在香港經營旅館受《旅館業條例》（第349章）（《條例》）規管，目的是確保擬用作旅館的處所，在樓宇和消防安全方面達至法定標準，以保障入住者及公眾的安全。根據《條例》，「旅館」是指任何處所，其佔用人、東主或租客顯示在他可提供的住宿範圍內，會向到臨該處所的人士提供收費的住宿地方。除非有關處所內提供的所有住宿，每次出租期均為連續28天或以上，則可根據《旅館業（豁免）令》（第349C章），獲豁免不受《條例》的規限。至於個別處所是否正經營旅館而須受《條例》規管，則需視乎具體情況而定，不能一概而論。

民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）負責執行《條例》，處理旅館牌照的簽發及執法工作。牌照處在接獲任何懷疑無牌經營旅館的舉報後，會在8個工作天內進行巡查。視乎每宗個案的具體情況，牌照處會採用最適當和最有效的方式進行調查及搜證，包括在辦公時間及非辦公時間進行突擊巡查，並在有需要時以喬裝顧客的方式（即俗稱「放蛇」）搜集證據。