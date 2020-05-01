五一勞動節｜網民號召幫襯「黃店」　銅鑼灣食肆多五成生意

網民原於今日（1日）發起「天馬行動」，惟最終公布轉為響應「五一黃金周」，呼籲參加者光顧「黃店」。 於銅鑼灣「黃店」集中的希雲街及登龍街，部分「黃店」餐廳外有食客排隊等候入座，但未見有人龍。有餐廳負責人稱疫情影響生意減半，但因應活動生意增加五成。有食客指，平均每周最少消費800元光顧「黃店」，希望於日常生活中支持運動。

今日是勞動節公眾假，「黃店」之一的龍門冰室人流興旺，店外依舊食客排隊入內。（鄭子峰攝）

防暴警SOGO一帶巡邏

銅鑼灣一帶有不少表態支持反修例運動的食店，有餐廳在門口擺放選民登記表等，大部份都有食客排隊等候入座，但未見有人龍，幾條集中食店的街道，都是人流疏落。有防暴警及幾架警車在時代廣場一帶高調戒備及巡邏。

食客陸先生在炎熱天氣下排隊等入座，他表明今日是特意為響應五一黃金周。他指，由去年6月起已是「黃色經濟圈」支持者，他未能為反修例運動走上前線，但希望在日常生活中用自己方法支持，平均每周花費800元至千元光顧食店，透過網上資訊分類，紀念日、拍拖都會選擇「黃店」。對於「黃色經濟圈」備受抨擊指是無用之舉，陸先生不認同，指有「藍店」結業已是明證。近日疫情籠罩本港，社交及食肆營業上有防疫措施，陸先生指他都有特意從「黃店」外賣及排隊等位。

黃店老闆：講句加油幾窩心

「黃店」餐廳老闆余先生稱，自9月起接手經營，當時未有多想便決定表態，坦言不擔心會被人騷擾或影響生意。他稱，現時大部分食客為立場相同的年輕人，「入嚟會講句加油……都覺得幾窩心。」

受疫情影響，他稱於2月至3月的生意額下跌一半，當時晚市曾經零食客，甚至要提早關門，剛好達到收支平衡，直至4月才稍為回升。對於網民發起「五一黃金周」，他稱活動有成效，生意上升五至六成，回復疫情前的水平。他認為「黃色經濟圈」有效，但稱港人要適應新的消費模式，將其轉變成一種文化，「始終未慣睇顏色消費。」展望未來，他希望政府能夠聽市民聲音，顧及基層市民的情況。至於早前宣布的防疫抗疫基金，余先生稱補貼只夠應付約一個月的開支，認為若能增多一個月的金額會較有幫助。

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準備多一兩成食材

另一間同樣於銅鑼灣的「黃店」餐廳，員工余小姐稱因為「五一黃金周」，生意較平日多約一成，店內有就此多準備約一至兩成的食材。她稱，未有疫情前「黃色經濟圈」成效不錯，但自頒布多項防疫禁令生意下跌，平日主要以外賣為主。

但另一邊廂，銅鑼灣主打遊客生意的金舖、藥房，生意依然慘淡，人流稀疏。