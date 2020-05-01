沙田「和你唱」警方稱記者違限聚令　大律師：無違法惟警有權驅散

有過百市民於五一勞動節響應網上號召，在沙田新城市廣場聚集唱歌及叫口號等。大批防暴警察在晚上7時，進入商場驅散，期間要求在三樓聚集的記者或其他人士均須離開，否則將會票控違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。 有大律師認為，在一般情況下，記者採訪不屬於「群組聚集」，並未有違反限聚令。不過，他指，《規例》同時賦予警方驅散的權力，可驅散多於四人、兩者距離少於1.5米的聚集，若記者未有聽從命令，即屬違法。

有市民於五一勞動節響應網上號召，在沙田新城市廣場聚集唱歌及叫口號。（梁鵬威攝）

記者在現場採訪不屬「羣組聚集」

根據《規例》（第599G章），除屬於可獲豁免的羣組，否則在公眾地方多於4人的「羣組聚集」，屬於違法。法政匯思召集人、大律師李安然認為，記者在現場採訪，不屬於「羣組聚集」，情況類似在食肆外排隊等外賣的人士，並無違反限聚令。

李安然解釋，原因是一群記者聚集採訪，雖然持有共同目的，但每個記者所屬機構不同，一般情況下非集體行事，「例如5個記者來自5個不同機構，雖然企埋一齊，但係各自有唔同工作任務，唔算係集體行動」，不符合法律定義的「群組」。他續指，即使四人屬同一機構，互相認識，但屬可獲豁免群組，即「在工作地點為工作而進行的羣組聚集」。

執法權力留有一手 警方有權驅散

不過，李安然指「無犯法，唔代表唔可以驅散」，《規例》在執法權力上「留有一手」，根據《規例》10 (2) ，警方有權力驅散多於四人、兩者距離少於1.5米的聚集。記者若然未有遵從警方命令，保持適當距離，即屬犯罪，一經定罪，可罰款2.5萬及監禁6個月。

他指《規例》的精神，是要求執法人員先作出合理命令，而非即時驅散，否則屬於濫權，即使成功控告記者，在法庭上仍可爭辯驅散行動是否違憲，即違反《基本法》27條干預新聞自由。他又提醒，按照《警察通例》，警方應盡量協助傳媒的工作，不應輕易以限聚令驅散傳媒。