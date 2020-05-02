新冠肺炎｜陳肇始：外圍不穩仍不可鬆懈　跨境學童安排未定細節

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）表示，現在本港確診個案有下降趨勢。而對於「抗疫百日」，陳指對本港抗疫情況感恩，得衞生署、醫管局同事及義工等努力，「走到現在才守得住防線」，但因外圍因素不穩定，仍然不可鬆懈。 她又稱，即使疫情紓緩，仍要做最壞打算，繼續增加檢疫設施，亦已要求醫管局構思增加隔離病房及病床。

▼限聚令升級延長▼

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陳肇始今日於港台節目《星期六問責》中表示，由去年12月知道內地疫情消息後，已開始預防應變措施，「每波措施都沉著應戰」。她指由於邊境關口有輸入個案，因此希望減少人流，包括於內地關口的措施，以及3月起世界各地有大幅輸入，機場關口亦有措施。

陳表示，第二項工作是要守好防線，因此入境要進行檢疫及做測試等，出現確診個案亦要找出緊密接觸者。第三項工作則是社交距離措施，陳指本港由農曆新年起已取消大型活動，學校亦已停課，至3月底亦有法例規管社交距離。

陳肇始表示，對本港抗疫情況感恩，但認為外圍因素不穩定，仍不可鬆懈。（資料圖片／羅君豪攝）

她認為得衞生署、醫管局同事及義工等努力，「行到宜家先守得住防線」，但因外圍因素不穩定，仍然不可鬆懈，除深化現時措施外，亦會思考如何做好未來放寬措施工作，「係既科學又係藝術，平衡公共衞生同市民生活、經濟等」。

但陳未有透露，限聚令等措施在下星期四屆滿後會否延長，僅指下一步做最壞打算，如構思預警老人院或宿舍有爆發時情況等。

當局早前宣布跨境學童，以及關乎香港經濟發展的生產作業或提供專業服務人士，將可獲豁免強制檢疫14日。（資料圖片）

跨境學童安排要與內地聯防聯控

當局早前宣布跨境學童，以及關乎香港經濟發展的生產作業或提供專業服務人士，將可獲豁免強制檢疫14日。陳肇始今日強調，措施現時未開始，要由相關部門先設計好機制。而跨境學童要先待教育局敲定復課細節才安排，並要與內地再商討，「學童返到內地如果要檢疫14日都好困難，要做好聯防聯控」。

而參考現時可豁免人士如跨境司機等，雖不用家居檢疫，但亦須進行醫學監察，如量體溫等。

被問到跨境學童風險方面，她指自實施內地入境須強制檢疫14日後，九萬名強制檢疫人士，僅得武漢包機回港中一人確診；反而由外國回港而要家居檢疫的六萬多人中，有數百宗確診個案，認為「內地同外國風險明顯有分別」。