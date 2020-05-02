限聚令｜陳肇始：行業確保社交距離、長時間戴口罩　重開較有信心

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）表示，明白市民對回復正常生活要求，在放寛部分防疫措施前，會平衡疫情和社會需要。她強調政府會作全盤考慮，稍後會開會商討，「呢幾日密鑼緊鼓睇番社會需要」。 陳又指，若行業可確保顧客長時間戴上口罩，或有效保持社交距離，以及做到控制和減少人流等，「呢啲重開我哋會有信心啲」。

▼限聚令升級延長▼

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陳肇始今日接受港台節目《星期六問責》及商台節目《政經星期六》訪問，她指現時本港確診個案減少，除因來港人數減少外，本地個案亦減少，相信是社交距離及檢疫措施有成效。至於會否放寬限聚令及讓部分行業處所重開，陳指要視乎不同因素，政府會全盤考慮。

對於有業界指即使重開亦會繼續現時措施減低感染風險，陳對此表示歡迎，稱若行業可確保顧客長時間戴上口罩，或有效保持社交距離，以及做到控制和減少人流等，「呢啲重開我哋會有信心啲」。

陳肇始指，若行業可確保顧客長時間戴上口罩等，重開會較有信心。（資料圖片／梁鵬威攝）

對於政府近日指即使相隔1.5米，有共同目的仍是違反限聚令。陳肇始解釋立法原意是希望市民不要聚集，法律條文是一群人有共同目的已不能聚集，但不能一概而論，要考慮相關因素，如時間等。

昨日（1日）社民連等政黨有遊行人士被票控，陳指理解執法人員按當時情況向市民解釋、驅散等，若不離開則有法律責任。陳稱「明白大家有意見表達，但現時情況，希望大家盡量配合」。

▼5月1日沙田新城市廣場情況▼

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被問到拜山亦是有同一目的，然而當局僅呼籲市民「分開行」，而遊行是否可同樣「輪流行」。陳未有正面回應，僅重覆強調法律原意是不希望有聚集，若有聚集則遵守人數規定，對疫情控制亦有幫助。

昨日（1日）沙田新城市廣場有網民號召「和你唱」行動，警方曾一度警告在場工作的記者違反限聚令，要求離開，對問到執法人員是否有濫用限聚令時。陳肇始僅稱條例是有公共衞生理由，「要切斷社交傳播鏈，任何聚集都唔希望，同埋要減少」。