五一黃金周｜流浮山現人潮　孝順仔帶八旬母智遊下白泥再看拆蠔

受疫情影響，佛誕及勞動節連周末五一黃金周共四天假期，市民未能外遊，除了留家抗疫，不少人都外出「唞唞氣」。以海鮮聞名的流浮山，今日（2日）吸引了不少市民前往。有港島區市民稱，以往長假會與家人外遊，疫情下未能離港，故帶同八旬母親到流浮山半天遊，不過為避開人潮，決定不看日落，並先由下白泥開始旅程，再到流浮山看蠔。

以海鮮聞名的流浮山，吸引了不少市民前往兼買海味。（鄧穎琳攝）

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疫情減退 市民流浮山影相後忘戴回口罩

流浮山正大街今日有不少市民到訪，但未見擠擁。正大街個別攤檔及「打卡位」海邊都間中有市民聚集，當中大多人都有戴上口罩，且四人之內，沒違限聚令。無戴口罩的何小姐稱，疫情以來都沒外遊，幾天假期留港消費，昨日到了西貢、今天再到流浮山，「疫情沒那麼嚴重，所以這兩天出來，去了西貢，今日再來呢度」。至於為何不戴口罩，她解釋說：「影完相忘記戴回，有口罩，在袋內！」

陳先生表示，以往長假會與家人外遊，疫情下未能離港，故帶同八旬母親到流浮山半天遊。（鄧穎琳攝）

孝順仔帶八旬母流浮山半天遊 調動行程避人潮

孝順仔陳先生帶著八十六歲的媽媽到場。他稱以往五一長假會帶媽媽外遊，但受疫情影響，只能留港，平日忙於工作的他說，留家數月，留意到本周疫情緩和，加上已多年沒到流浮山。故由港島區駕車一個多小時，帶媽媽到流浮山走走，但受限聚令影響，不敢太多人同行：「最近不敢周圍去，確診數字減才先敢出來，兩三點就走，連司機都只有四個人！」

下白泥是看日落的熱門地，但陳先生說，為了避開人潮，特別調動行程，由下白泥開始旅程，趕在看日落的人潮高峰前離開，「日落太多人，我們避一避，先去下白泥，那邊人不多，望下蟹仔、樹仔。」

居於元朗的吳生、吳太帶同年幼女兒於假日到附近流浮山走走。（鄧穎琳攝）

坐輪椅到場的婆婆陳太說，留家都不算悶，但外出更好：「多電視劇看，不悶，但有得行下好，那邊（下白泥）人少、不用戴口罩，樹仔又得意，一會在（大街）入面食點東西就走了。」

年輕夫婦：不敢去太遠、只一家三口在區內逛逛

而吳生、吳太則帶同年幼女兒同行，住在元朗的他們說，憂心疫情沒相約朋友，疫情期間避免遠行，今天放假亦只在流浮山及天水圍區走走，「不敢出街、不敢去太遠，原計劃去日本，現在去不了。以前會約朋友，但疫情就不約了。」