五一勞動節｜史上零內地團　港人讚行得舒服　金舖生意慘淡

由昨日佛誕起，連續有四日連假，除了有市民到郊外遊玩，亦有人選擇留在市區購物、逛街，當中旺角為熱門選擇。有市民認為，今日人流雖然較平日多，但在沒有內地客的情況下，行得十分舒服，「相對靜少少，冇咗啲喼呀，冇咗啲吵鬧聲」，亦有人選擇響應「支持黃店行動」，撐本土生意。不過專做遊客生意的金舖就生意慘淡。

記者今日（1日）下午在旺角一帶視察，人流與假期相若，惟與往年五一相比，在沒有旅客的情況下，人流明顯較少。有網民今日發起「天馬行動」，雖最終公布為支付「黃店」行動，一度有不少警員、警車駐守於旺角。

市民Mandy大讚今個五一行得「舒服」，她認為港一消費力根本不差，「只係因為太多大陸人，唔出嚟」。她又指，由油麻地走到旺角，發覺有很多警員，但該區根本十分平靜，亦沒有示威行動，批評警員「出嚟呃OT。」一旁的親友黎小姐說，一家來旺角隨便逛逛，主要購買寵物用品，認為今日旺角「相對靜少少，冇咗啲喼呀，冇咗啲吵鬧聲！」，希望「以後都係咁。」

部分店鋪需排隊分流進內。（黃詠榆攝）

大學生劉小姐偕同友人到旺角逛街，坦言目的為支持「黃店」，「今個五一少咗好多大陸人，見到好多黃店都好多人排隊，今日旺角都係見到後生仔多」，直言過往不少商戶只推出針對內地客的優惠，今年反而「舒服好多，唔洗逼住晒！」劉說，幾日前曾到郊外玩，加上近日天氣炎熱，故連假寧願留在市區。

除年輕人外，亦有家長攜同小朋友逛街，劉小姐帶同2歲的兒子，一家三口在旺角逛街。她指，平日很少帶兒子外出，剛好夫婦放假，又指到郊外還是市區是隨心而定，不太擔心人多問題。本港連續5日零確診，惟今日終「失守」，有兩宗輸入個案，她認為疫情一向反覆，「自己做好自己」，戴好口罩、使用酒精搓手液便可。

不過，另一邊廂，一向以做內地客生意為主的珠寶店、藥房則顯得相當冷清，不少在彌敦道兩旁的珠寶店更是「拍烏蠅」，無人進內。