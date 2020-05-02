新冠肺炎│澳門珠海明起率先恢復關閘及港珠澳大橋原有通關時間

新冠肺炎疫情近日稍為緩和，澳門當地表示，截至今日（2日）已連續24日無新增輸入性病例，以及連續35日無輸入關聯病例。澳門政府同日宣布，為方便市民及旅客生活早日回復正常，經珠海、澳門雙方多次磋商達成共識，決定由明日（3日）開始，恢復關閘口岸及港珠澳大橋口岸原有通關時間，即明日零時零分開始，港珠澳大橋口岸出入境車道恢復24小時通關。 澳門當局強調，通關時間的調整只限於澳門與珠海口岸，並不涉及香港方面，因此往來港澳的金巴亦沒有回復。

澳門政府今日宣布，因應澳門及周邊地區新冠肺炎疫情有所緩和，決定明日（3日）女始，恢復關閘口岸及港珠澳大橋口岸的原有通關時間。（資料圖片）

澳門政府今日宣布，由明日（3日）早上6時開始，關閘口岸包括旅客出入境大樓及出入境車道通關時間由現時早上6時至晚上10時，恢復為原來的早上6時至次日凌晨1時；而明日早上8時開始，港珠澳大橋澳門口岸珠澳旅檢大廳，則由現時早上10時至晚上8時，恢復為原來的早上8時至晚上10時。至於港珠澳大橋口岸出入境車道，則會由5月3日的凌晨零時開始，由現時早上6時至晚上10時，恢復為原來24小時通關。

治安警和海關都强調，關閘及港珠澳大橋口岸只是調整通關時間，至於現行的防疫政策，如醫學觀察或者豁免醫學觀察等措施並沒有改變；同時，通關時間的調整只限於澳門與珠海口岸，並不涉及香港方面，因此往來港澳的金巴亦沒有回復。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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截至今日，澳門已連續24日無新增輸入性病例，以及35日無輸入關聯病例。至今維持累計45宗確診病例，其中43宗為輸入病例，2宗則是輸入關聯病例，且無本地社區傳播現象。累計輕症44人、重症1人、目前已經好轉，至今無死亡病例。