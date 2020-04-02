【新冠肺炎】港珠澳大橋豁免5萬輛車收費　隔離措施前私家車倍升

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，針對初期內地疫情嚴重，港府於1月底及2月初關閉來往內地的口岸，不過港珠澳大橋及深圳灣口岸仍開放。根據運輸及房屋局的數據，由2月17日至3月4 日，共有23,388輛車輛獲豁免繳費，當中12,562輪為「小型客車」，即包括私家車及出租車。另外，農曆新年時大橋豁免小型客車收費，涉25,268輛，即今年截至3月4日，一共37,830輛小型客車獲免車費；全部種類車輛則達48,656輛。運房局表示，免費通行安排仍然生效。 另外，政府由2020年2月8日凌晨起，要求所有由內地抵港人士強制隔離14日。根據運房局數據，在措施生效前兩日，經大橋入境香港的私家車急增，2月7日較2月5日多逾1倍，增至1,723架次，為1月1日至3月4日的最高；然後到2月8日，即暴跌至119架次。

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立法會將舉行特別財委會審議政府部門開支，公民黨立法會議員郭家麒問到，港珠澳大橋共免收多少輛車的通行費。運房局表示，大橋管理局一直執行內地主要長假期時免費通行的全國性政策，當中涵蓋跨境私家車。根據當局數據，2019年農曆新年期間，豁免期共7日，涉18,157輛；到2020年，則豁免16日，1月24日（年三十）至2月8日（正月十五）期間，獲豁免繳費的車輛達25,268輛，日均約1,579輛。翻查資料，香港第一宗確診個案於1月23日出現，確診者從內地經高鐵到港。

不過到2月17日，免費通行政策再實施，而且不再限於小型客車，當時大橋管理局指，經國務院同意，決定在疫情防控期間，免收全國收費公路的車輛通行費，直至防控工作結束，大橋所有車輛通行免收費。

疫情下，港珠澳大橋香港口岸仍維持開放。（資料圖片）

根據運房局數據，2月17日至3月4日期間，獲豁免繳費的車輛達23,388輛，日均約1,376輛，其中小型客車、穿梭巴士、跨境巴士及貨車的數目分別為12,562輛、5,195輛、1,327輛及4,304輛。換言之，連同農曆新年時豁免的小型客車收費，即截至今年3月4日，一共37,830輛小型客車獲免通行費；全部種類車輛則達48,656輛。另外，由2019年農曆新年至2020年3月4日，大橋一共免費通行54日，運房局指，期間少收的通行費金額約為1,750萬元人民幣。

免費通行措施仍生效

政府由2020年2月8日凌晨起，要求所有由內地抵港人士強制隔離14日。根據運房局數據，1、2月大橋總車流量分別為113,584及40,788，運房局表示，受強制隔離措施影響，2月8日起的車流量受影響。另外，免費措施至今仍然生效。

政府於2月5日宣布強制隔離措施，公民黨立法會議員譚文豪問到，1、2月期間，大橋每日的車流量。根據當局數據，2月1日至5日，大橋每日入境的私家車數量為591至790輛不等；但到2月6及7日，則躍升至1,304及1,723輛，後者較2月5日的790輛，多約1.2倍；然後到2月8日，就暴跌至119輛。

至於跨境旅客數目，根據入境處數據，2020年1、2月的出入境人次分別為1,058,980及205,300，當中入境人數為526,548及103,946。