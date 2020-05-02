新型冠狀病毒疫情持續，本港多日錄得「零確診」，不少人趁五一長假期外出放風。北角商場北角匯商場外設置多棵假櫻花樹，在下午約有20人在場拍照打卡。當中有情侶原定於今個長假期往日本賞櫻，惟疫情致行程取消，他們趁疫情放緩，專程帶同相機到場拍照。

【北角匯膠櫻花】北角匯有多棵膠櫻花樹吸引不少人前來「賞櫻」，有少女與狗隻以花花裝齊齊拍照打卡。（廖雁雄攝）

北角的北角匯商場正舉辦「櫻花祭」，設置多棵假櫻花樹供遊人拍照。於下午約4時，有約20人輪流於樹下拍照，有人帶同相機及腳架。

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【北角匯膠櫻花】沈先生與女友林小姐於假櫻花樹下留影。（廖雁雄攝）

賞櫻情侶：預計最快下年才能外遊 最想去日本

當中不乏情侶，何先生專程帶同相機及腳架為女朋友留影。他稱原定於今個長假期與女友同遊日本賞櫻，惟受疫情影響未能成行。被問及對假櫻感想，他稱「ok喇，好過冇。」他指因應疫情已多個月未有外出，趁五一假期到商場行街，坦言少了內地遊客較往年「行得舒服咗」。他認為疫情放緩有賴港人防疫意識好，不過預計最快下年才能外遊，稱屆時最想去日本。

沈先生同樣與女友林小姐於假櫻花樹下留影，他稱自疫情爆發後減少到商場，就算外出仍以郊區為主。林小姐任職飲食業，坦言長假期生意明顯增加，外出時人流亦較以往多，稱會做好防疫措施，擔心若政府放寬入境限制會令疫情再爆發。

張小姐及劉小姐稱為自農曆新年後首次約朋友外出，雖然確診個案減少，但二人未敢鬆懈，稱主要外出購買日用品，仍然會減少外出次數，「唔想對個社會造成負擔。」