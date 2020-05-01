五一黃金周｜多區「黃店」食肆現人龍　食客：不知有「天馬行動」

今日（1日）開始五一黃金周，有網民發起「屬於香港人的黃金周」，呼籲市民光顧「黃店」，支持「黃色經濟圈」。Telegram群組「香城Online」亦於今日發起「天馬行動」，下午公布行動細節時稱，「天馬行動」的目的其實是「進攻黃店」，振興黃色經濟圈。 多名泛民立法會議員及區議員亦嚮應號召，到「黃店」支持及消費，眾志秘書長黃之鋒指，以往的五一黃金週主要是大量中國人到香港消費奢侈品，認為這種消費模式對香港並不健康，需要利用現在的機會作出改變。公民黨立法會議員譚文豪則到牛頭角其中一間「黃店」中菜館擔任「一日店員」，以示支持。 《香港01》記者走訪西營盤視察，於下午一時許，未見「黃店」有大排長龍的情況，有市民表示見到網上行動呼籲多支持黃店，故今日是刻意到來光顧。到下午三時許，記者走訪深水埗「黃店」茶餐廳，則見門外多人大排長龍，惟有輪候食客不知今日有「天馬行動」。

今日（1日）開始五一黃金周，有網民發起「屬於香港人的黃金周」，呼籲市民光顧「黃店」。（資料圖片）

【15:30】羅冠聰於下午三時許，於其facebook 帖文，表示與黃之鋒齊齊到北角一間日本餐廳「活一鮮」吃魚生飯支持「黃店」美食，就照片所見，餐廳門出亦出現小人龍。

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深水埗基隆茶餐廳人頭湧湧

【15:50】曾被警方及食環署人員多番巡查，位於深水埗的基隆茶餐廳，在下午三時多依然人頭湧湧，店外也有短短的人龍等待入內。正打算進入店內用膳的李小姐指，有留意到網上呼籲的「五一黄金周」活動，碰巧今日有事到深水埗處理，故此特地到基隆茶餐廳用膳，稍後也會到西九龍中心的「黄店」食晚飯。她稱平日上班或在家時也只會光顧黄色食店，而基隆茶餐廳則是她在深水埗用膳的首選。雖然疫情近日有放緩跡象，但她表示仍然未有鬆懈，會避免逗留人多的地方，又指店內座無虛席，會更注重個人衞生。

另一位等待外賣的劉小姐指，不知道今日有五一黃金周活動或「天馬行動」，但平日外出用膳都只會光顧「黄店」，今日也未有打算特意到黃店消費購物。她認為雖然疫情未完全完結，店外也有排隊人龍，但她同時希望區內黄店有更加多生意，所以選擇買外賣。

【15:40】公民黨油尖旺區議員余德寶，偕同林瑞華到旺角的飲品店擺街站，為市民作選民登記，現場出現人龍。

西營盤：「藍店」亦有捧場客

【15:33】西營盤內數間黃店依然人流不錯，茶咖里外仍有約10人排隊，其他店舖的店內座位亦無太多空位。

此外，不少被指「藍店」的餐廳內，亦有不少捧場客。例如門外貼了食評人蔡瀾合照的中餐廳兩草內，幾乎坐滿一半食客。而曾備新民黨主席葉劉淑儀在facebook寫食評推介焗豬扒飯的聯華茶餐廳內，亦全店近半座位滿座，惟店內明顯沒有本年年輕人。

西營盤附近的其他藍店，視供應的食物種類，滿座程度各有不一，菜式較貴價的餐廳食客明顯較少，而茶餐廳的生意則顯得不俗。

【15:25】大埔：大埔中心等多多個商場門庭若市，不少「黃店」都大排長龍，有食客唯有選擇外賣。

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【15:20】多名軍裝警員到尖沙咀厚福街巡邏，趕走違泊車輛，並呼籲市民上返行人路。



記者都走訪太子區的幾間食肆，觀察「五一黄金周」會否為黄店帶來額外的宣傳效果。下午兩時多時，位於太子的黄色咖啡店「神經餵飼」雖然未見排隊人龍，但店內依然座無虛席。而另一間台式飲品店九份茶舍則約有五至六人排隊等候，與鄰近的大型連鎖台式飲品店排隊人數相約。

另一邊廂，同樣位於太子區，被網民認定為「藍店」的永興冰室，在下午茶時段有約一半座上客。而另一間藍店山崎麵包，店內則未見有顧客，麵包架上亦堆滿了麵包。

【14:40】尖沙咀厚福街有多間「黃店」，記者巡視發現暫時只有光榮冰室門外有多人排隊等候。

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【13:15】有網民趁今日五．一發起「天馬行動」，其中一個地點西營盤，下午一時許，「黃店」茶咖里門外有短短的人龍，正排隊等候的張先生與女友人表示，不知道有關的「天馬行動」呼籲，但一向有光顧「黃店」的習慣，加上網上另一行動「五一黃金周」亦呼籲多支持黃店，故今日亦是刻意到來光顧。

至於疫情之下會否擔心出外光顧食肆增加染疫風險？張先生表示並不擔心，即使發現食店環境過於狹窄，亦可光顧其他店舖，「黃店總有一間在左近」。

記者巡視區內附近3間「黃店」時，均未見大排長龍情況，但店內亦大致坐滿一半坐位，間中有一至兩人在門外等候。而店內空出的座位，按其梅花間竹的分布，相信是為了執行政府防疫措施。

正在等候購買外賣的黃先生夫婦指，他們本身都需要買外賣，加上亦有意支持「黃店」，所以排隊等候外賣。黃先生表示，留意到傳媒有關「天馬行動」的報道，聽聞或與暴力有關，但留意不清楚行動是否真確，強調光顧「黃店」與「天馬行動」無關。

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多名泛民立法會議員也嚮應活動，到各區的「黃店」消費，當中公民黨立法會議員譚文豪就夥同觀塘區議員李軍澤，到位於牛頭角的中菜館擔任「一日店員」，譚文豪更預言自己全日會「 保持機動、支援九東」，看來將會在更多的「黃店」中見到他的身影。同屬公民黨的中小企食店聯盟召集人林瑞華，則到灣仔支持另一間「黃店」，並提醒飲食店店主要登記做選民。

因應疫情，政府呼籲市民留在家中減少社交接觸，眾志秘書長黃之鋒就建議市民可以網購撐「黃店」。黃之鋒稱，以往的五一黃金週主要是大量中國人到香港消費，只有奢侈品商店得到經濟利益，認為這種消費模式對香港並不健康，現時在新型肺炎的打擊下，更要幫助一眾「黃店」度過寒冬。

有區議員則整理了區內的「黃店攻略」，呼籲居民要「大力懲罰」。

譚文豪與歌星盧巧音及樂隊Kolor主音Sammy做一日店員。（譚文豪facebook）