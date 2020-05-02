五一黃金周｜餐廳酒吧長假生意升三成　協會指要純酒吧停業不合理

香港抗新冠肺炎疫情超過100日，近日疫情受控，至今日（2日）已連續13日沒有本地確診個案。政府早前延長《第599C》及《599D》條例至6月7日，但《第599F》條例俗稱「關門令」會在5月7日屆滿，會否延長仍然是未知之數。 酒吧業協會副主席錢雋永直言，未聽到政府的任何消息，但認為在過去23日「餐廳酒吧」照常營業，他巡視過復活節及長假生意更是爆滿，有個別「餐廳酒吧」的營業額急增30%，「第二類酒吧照做生意都無確診個案，我哋見唔到任何危險」，覺得應該政府不應該只限制持「附加酒吧批註」的酒吧營業，「疫情穩定後好多人想出嚟消費，變相政府好似偏幫某一類咁。」

在《第599F》規例下，酒牌若有附加酒吧批註（純酒吧）必須停業，至於持非酒吧批註酒牌的「餐廳酒吧」則未受照常可營業。（資料圖片 / 李澤彤攝）

新冠肺炎疫情襲港的101日下，本地出現了最大感染的「酒吧群組」，人數達103人。政府於是在4月2日傍晚指令領有「附加酒吧批註」牌照的酒吧停止營業，以及於《第599F》條例俗稱「關門令」下，除了酒吧外，美容院、按摩院、健身中心、遊樂場所等11類處所都要停業至5月7日。

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前亦指政府可考慮放寬限聚令人數上限，部份需關閉的處所亦可逐步恢復營業；政府專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，5月初可考慮鬆綁限聚令。但行會成員林正財則認為酒吧仍然屬於高風險，現階段不應該重開，但其他的健身中心、戲院等則可以限制人數重開，而美容中心則要繼續商討防疫對策。

酒吧業協會副主席錢雋永昨晚曾到過尖沙咀及銅鑼灣巡視，發現在佛誕及勞工節長假期下，多間「餐廳酒吧」在凌晨時份仍然爆滿，認為不少市民在疫情轉趨平穩下想回復正常生活，出來消費。雖然疫情受控，但業界至今無收到政府的任何復業消息，他指早前有見過食䘙局副局長徐德義表達業界的意見，但認為對話是單向。



非酒吧批註酒牌與附加酒吧批註牌照無分別

在規例下，酒牌若領有附加酒吧批註（純酒吧）必須停業，至於持非酒吧批註酒牌的「餐廳酒吧」則未受照常可營業，但須要為食客量度體溫、枱與枱之間保持1.5米距離等規定。錢雋永指出，持有附加酒吧批註的酒吧共有1,300間，而「餐廳酒吧」則有1,000間，但兩間的牌照在實際運作上並無分別，「佢哋賣酒時間同酒吧係一樣嘅，都係24小時」，食客根本難以分辨兩者。

錢雋永透露，不少市民在長假下外出「唞氣」，但他們只能光顧「餐廳酒吧」消遣，有個別的營業額急增30%，但亦有會員向協會投訴，雖然能夠開業但因為每張枱仍要相隔1.5米，令到酒吧只能坐七成客人影響收入。

香港酒吧業協會副主席錢雋永指酒吧及酒吧餐廳，食客根本難以分辨兩者。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

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「餐廳酒吧」繼續營業未見有確診個案

錢雋永指批評，過去23日「餐廳酒吧」依足政府的抗疫要求照常營業，包括放設膠板分阻相鄰座位、每枱不超過4個人等，「第二類酒吧照做生意咁多日都無會員同我哋講有咩問題，亦無確診個案，我哋見唔到任何危險。」他不明白兩者的風險有什麼大分別，「繼續要第一類酒吧關門係唔合理。」

有會員更向他呻苦，指停業無收入，政府保就業基金又未到手，無法支薪無奈令員工手停口停。他說：「疫情穩定後好多人想出嚟消費，變相政府好似偏幫某一類咁」，他又認為疫情慢慢退卻也可放寛其他的限聚尺度，例如4個人一枱可改為6個人一枱，枱同枱之間相隔1米等，「希望政府早啲放寛等我哋業界都有生意做。」

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