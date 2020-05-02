五一黃金周｜下白泥人潮觀日落　愛犬慶生歐遊泡湯　主人轉本地遊

本港新冠肺炎疫情稍緩，不少市民都外出，流浮山下白泥今日（2日）更現人潮，下午約5時半起，到達下白泥的人流明顯增加，當中不少人是一家大細到場，大多人都稱已留家多時，認為疫情有好轉，希望呼吸新鮮空氣。有市民自備太陽椅觀日落，亦有情侶稱疫情令德國之旅泡湯，故帶同愛犬一連兩天到南丫島及下白泥慶生。

+ 6 + 5 + 4

帶同一歲多女兒到下白泥的黃先生說，近日疫情緩和，故帶同女兒到下白泥親親大自然。（鄧穎琳攝）

B女着新裙 一家首到下白泥

帶同一歲多女兒到下白泥的黃先生說，疫情以來外出機會大減，近日疫情減退，故希望帶女兒親親大自然，在網上找到下白泥日落推介後決定前來。

為避免與太多人接觸，他們決定不乘公共交通工具，自駕避人潮，黃太說是次是一家人首次到下白泥，特別為今天旅程為女兒選購新裙子，「想小朋友接觸下大自然，會開心一些。」

田先生帶同愛犬到下白泥度假。（鄧穎琳攝）

狗主為毛慶生：昨到南丫島 今到下白泥​

除了小朋友，下白泥亦不時有毛孩跡影。與女朋友帶哥基狗女到流浮山的田先生說，愛犬昨日一歲生日，原計劃帶牠到德國旅行，惟受疫情影響不便離港，加上得悉早前狗隻確診新冠肺炎，憂心其健康，連月來甚少外出，直至本周本港疫情好轉，才一連兩天帶牠外出慶生，女朋友更為小狗預備新裙：「昨日去南丫島游水，今日就來下白泥。」

田先生解釋，以往每年都會與女朋友去兩至三次歐美旅行，去年底曾帶狗仔到美國，因牠的外遊證件有效一年，故本計劃今年會再外遊，最終受疫情影響被迫取消，「一來牠生日，二來有家人在德國，有想過4、5月去德國，但當地嚴重過香港。」田先生說，會盡量避開人潮，回家前亦會幫狗仔清潔手腳及抹口鼻。

住在沙田的羅先生與女朋友說，四天連假以來首次外出，今日選到下白泥。（鄧穎琳攝）

自備太陽椅觀日落 伍生：今日人流比兩個月前多

伍先生則自備太陽傘及太陽椅、拖鞋等，與太太到下白泥觀看日落。他稱，上次來得太夜，今天天氣好，便提早駕車，找好位置觀賞日落。他形容，今日人流明顯比2月時增加，相信是其他人未能外遊有關 ,「當時人少一些，今日比較多人，可能大家都不能外遊。」他本想相約親友，但憂心限聚令會超出人數限制，故最終只與太太外出 ,「本來想找外母、朋友，但限聚（有限聚令），所以不了，兩公婆出來就好。」

雖現場不少市民，但伍先生認為每個群組都相隔了一定距離，毋須過分憂心，「唔驚，啲人都好疏，我哋看完日落，7點左右就走」，強調二人到人多擠迫的位置便會戴口罩去。

至於住在沙田的羅先生亦說，假期以來都沒外出，但女朋友找到網上介紹指下白泥風景美、人少，故由沙田駕車來下白泥拍照及輕鬆一下。由於現場人流眾多，下白泥日落後一度出現交通擠塞，大批市民輪候小巴離開。