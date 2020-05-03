張建宗：認識基本法可正本清源　治安仍受非法集會威脅經濟難復原

政務司司長張建宗於網誌指，當年在《基本法》頒布後，社會日趨向穩定，有人形容《基本法》為「定海神針」，惟近年社會再次出現有關政制發展以及中央和香港特區關係等問題的爭拗，正本清源之正途，就是全面認識、擁護和落實《基本法》。 他又指，最近本地疫情稍緩，但近日有人再次發動非法集會和示威活動，不但增加疫症傳播的風險，更可能對公共安全構成威脅；假如社會的治安仍然持續受到非法集會、示威以及暴力的威脅，公然挑戰法治及社會安寧，香港的經濟要復原，將面臨嚴峻挑戰，難上加難。

張建宗今日（５月３日）於網誌以「《基本法》：『一國兩制』最佳保證 定海神針 繁榮基石」為題，談及今年是《基本法》頒布30周年；他指，在《基本法》下，香港擁有「一國兩制」的雙重優勢，香港定位獨一無二且不可取替，並在不同的國際排名位居前列。

惟近年香港社會再次出現有關政制發展以及中央和香港特區關係等問題的爭拗，正本清源之正途，就是全面認識、擁護和落實《基本法》；他又指，有人對「一國兩制」出現誤解、甚至曲解，對國家和香港的發展造成破壞，必須及時給予正確引導指正、澄清及反駁。因此，正確認識及解讀「一國」和「兩制」的關係至為重要。

他又指，香港繁榮穩定，有賴香港人同心協力，他指，最近本地疫情稍緩，實屬得來不易，但近日有人再次發動非法集會和示威活動，不但增加疫症傳播的風險，更可能對公共安全構成威脅。

本港社會不守法意識瀰漫

本港社會亦瀰漫着一種不守法的意識，自去年六月，有1,400場公眾活動，其中很多演變成嚴重違法暴力，被捕者當中約四成是學生，18歲以下接近1,400人，年紀最小的只有11歲。被落案控告的學生超過460人，當中年紀最小的三人都是12歲。

而經過司法程序處理的被捕者中，已有8名18歲以下的人士被定罪，當中年紀最小的只有13歲，他指：「這些青年人以身試法，自毀前途，令人痛心。」

張建宗強調，無論政府再投入更多資源、推出更多措施支援受疫情影響的市民和企業，假如社會的治安仍然持續受到非法集會、示威以及暴力的威脅，公然挑戰法治及社會安寧，市民的安全無法受到應有的保障，外資卻步，香港的經濟要復原，將面臨嚴峻挑戰。