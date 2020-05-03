新冠肺炎｜羅致光：料6月底前發放特別津貼 增人手處理綜援個案

新型冠狀病毒肺炎疫情持續數月，勞工及福利局局長羅致光今日（3日）在網誌提到，防疫抗疫基金早前通過向合資格在職家庭津貼住戶及學生資助住戶發放特別津貼。他強調，籌備工作進展良好，料於今年6月底前，分批向合資格住戶發放。針對綜援申請急升，他指社署正採取三管齊下的方法，包括加強人手處理、維持簡化程序等，並特別談及會透過退休後服務合約計劃，開展招聘前社署社會保障部同事。

羅致光表示，近日申請綜援個案急增，社署正採取「三管齊下」的方法，包括維持自今年1月29日起實施的簡化程序，安排在今年1月29日至11月30日期間，到期的綜援個案自動獲續期共12個月綜援金、延續豁免家訪安排至8月31日。另外，繼續以其他模式提供服務，如以投遞箱、郵遞等接受申請和收取證明文件等，簡化程序。

他指，社署亦會作臨時內部人手調配安排，以協助各辦事處接收有關的綜援申請，並透過退休後服務合約計劃，開展招聘前社署社會保障部同事。

羅致光表示，社署會作臨時內部人手調配安排，以協助各辦事處接收有關的綜援申請。（資料圖片）

另一方面，羅致光指所有保障辦事處、勞工處服務櫃位將於明日起恢復全面開放，同時保持社交距離。他指，考慮到近期疫情漸趨穩定，社署建議各資助學前康復服務單位，由本月11日起繼續逐步恢復提供在人流控制下的中心個別訓練服務，並以即將升讀小一的兒童作為優先對象。



羅提醒，在安排中心訓練時，服務單位須按照衞生防護中心發出的指引，採取適當防疫措施，保持單位環境衞生，並為工作人員提供適當的個人防護裝備。