羅致光：綜援在經濟起伏中發揮安全網作用　領取者「能屈能伸」

受疫情影響，失業率持續上升，政府早前推出第二波抗疫措施，包括放寬綜援資產上限一倍。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在網誌中提到，綜援在香港經濟多年來起伏中，發揮了其「安全網」功能，今年3月失業綜援申請宗數為1,821宗，相對2月的724宗增加一倍。 對於坊間有人認為「有手有腳、有骨氣」不申領綜援，他則強調領取綜援的人同樣「有手有腳、有骨氣」，更是能屈能伸，大部分領取失業綜援的家庭只是短暫需要社會支援，渡過難關便能自力更生，在這個艱難時刻，社會應伸出援手，為有經濟需要的家庭提供所需現金支援。

勞工及福利局局長羅致光強調領取綜援的人同樣「有手有腳、有骨氣」，更是能屈能伸。（資料圖片）

羅致光表示，為了讓更多失業人士獲得支援，政府由今年6月開始透過綜援系統提供具時限（為期6個月）的「失業支援計劃」，健全人士的資產上限加倍。他舉例，以一個4人健全人士住戶限額為例，由88,000元增加一倍至176,000元，自住物業會獲暫時豁免納入資產審查。他指，一個綜援4人家庭平均可獲得每月約16,000元的援助金，雖不是一個很高的金額，但亦不是一般評論的那麼低。



他又解釋，若家中有人工作便不能申領是錯誤的說法，強調只要收入不足以應付基本生活需要，以及可動用資產不超過上限，便可申請。他以4人家庭為例子，平均需約16,000元才能滿足基本生活所需，若家中收入低於16,000元都可以申領綜援。



針對失業綜援，他指受到中美貿易糾紛、社會事件、疫情發展等，令香港失業率由去年初的2.8%，攀升至今年第一季的4.2%，失業綜援個案亦上升至今年3月的14,647宗，一年內增加了25%。