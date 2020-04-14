防疫抗疫基金｜無強積金無代出糧　羅致光解釋香港制度缺陷

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，特首林鄭月娥上周公布第二輪防疫抗疫基金項目，當中800億元的「保就業」計劃，只涵蓋有強積金或職業退休計劃（ORSO）的打工仔或自僱人士。除了飲食、運輸及建造業有額外計劃資助外，其他自由職業、年滿65歲、做多份兼職的市民，均不能受惠。 勞工及福利局局長羅致光指，香港無制度統計市民的薪酬，用強積金計算，已是最大限度涵蓋所有人。他又指，超過60日的長期散工，亦要供強積金，「想借這個機會告訴僱主，不供強積金是違法。」他又指，若市民有需要可以申請綜援，綜援是給每個公民的。

800億元的「保就業」計劃，只涵蓋有強積金或職業退休計劃（ORSO）的打工仔或自僱人士。（資料圖片）

800億元的「保就業」計劃，政府「代出糧」，僱主可選定1至3月任一個月的人工計算，並以3月僱員人數為準。自僱人士若有強積金戶口，則有一筆過7,500元資助。勞工及福利局局長羅致光指，飲食、建造業及運輸業，不少人無供強積金，因此有其他資助，包括綠色小巴在內，都有每月最多6,000元資助。

香港無制度統計打工仔薪金

不過對於沒有強積金戶口的其他打工仔，則沒有受惠，如65歲以上人士，或有報稅的市民。羅致光認為，部份國家可以涵蓋更多人，亦可以最快發放資助，要有三大條件：

一，「pay as you go」（隨轉隨繳）的僱主幫僱員交稅的制度，「但香港是自己報稅，很多人都不需要報稅。」

二，社會保障、失業保險制度，「例如英美，有供款僱員、僱主資料」。

三，類似新加坡的「中央公積金制度」。

羅致光說，香港並無上述三種制度，亦無制度和紀錄去統計，打工仔的人工資料，因此用強積金計算「不完美，但已經包括最多僱員」。他亦直言，即使有納稅，無強積金亦同樣無受惠，因為稅務紀錄涵蓋更少人。

有需要可申請綜援

有國家因應疫情推出失業救濟金，羅致光指，比較英國的失業保險，同樣需要供款兩年，每人每星期只有71英鎊。但香港的制度，做滿兩年有遣散費、五年有長期服務金，遠比英國制度好。

羅致光特別提到，香港有完善是綜援制度，因應疫情亦提高綜援的資產上限。「我希望傳媒不要再用『逼人攞綜援』的字眼，令人感覺『被逼』才申請綜援。」他強調有需要就可以申請綜援，「如果真的有需要，我們安全網係有，綜援是社會給每個公民的。」

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼