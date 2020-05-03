新冠肺炎｜袁國勇：香港有條件放寬限制措施　需重新檢視限聚令

新冠肺炎疫情肆虐，香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，香港由4月18日起至今，已沒新增本地個案，加上疫情不會隨時間消失，難用以往連續28天沒確診個案的標準審視，認為現有條件放寬限制措施。 另外，他提到郊外、市區周末皆人頭湧湧，限聚令已達不到目的，執行相當困難，有需要重新檢視。他強調，應逐步放寬措施，邊境限制應是最後鬆綁，又強調全民需繼續帶口罩。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為現有條件放寬限制措施。（資料圖片）

袁國勇強調，在放寬食肆防疫措施前，需確保運作模式可有效預防交叉感染。他指，過往所有群組大部分在不戴口罩情況感染，如卡啦OK、食肆，若有隱型患者，便會在「播毒」，所以上述皆是「高危控制點」。



對於近期本地疫情緩和，他形容為「休戰」狀態，認為港府需把握時間，審視香港的測試能力、追蹤能力，香港醫院體制的承受能力。袁認為，本港現時每日測試數量仍不足，當務之急應增加測試數量。



抗疫百日，談及感想時，他以「感恩」二字作總結，認為全賴市民、政府一同合作、努力，亦希望大家藉此反省香港如何前行，「靠科學實證、人與人之間嘅愛走下去」

▼限聚令升級延長▼