新冠肺炎︳清潔工獲津貼　政府外判蟲鼠隊無份：可否勿遺忘我哋？

身穿黃色反光衣、戴上勞工手套及手袖的萍姐，是政府外判「蟲鼠隊」一員，每日與一眾工友在城中後巷角落灑蚊沙、放置鼠餌、檢拾老鼠屍骸，忙個不停，為防疫出一分力。 炎夏迫近，她整天游走大街小巷，不消一會已大汗淋漓，加上置身遍地污水、排泄物及垃圾的四周，萍姐需日換三個口罩防疫自保：「怕自己中招，無得返工手停口停」。她不介意工作辛苦，「污糟到不得了都要頂硬上」，亦沒對路邊垃圾視而不見，「呢個係我責任」。同樣是清潔香港，萍姐和其餘約2,000名「蟲鼠隊」工友，卻不獲政府向清潔工發放的每月1,000元抗疫津貼，只因合約上他們的職位是「工人」。 對此萍姐則顯得不是味兒，「我哋根本就係清潔工，可唔可以唔好遺忘我哋？」

萍姐慨嘆，防治蟲鼠工作亦涉及公共衛生，卻無份受惠防疫抗疫津貼，感到不公。（陳淑霞攝）

滅蚊防鼠一腳踢 同兼顧後巷掃街工作



萍姐是食環署轄下外判商的工友，包辦油尖區防治蟲鼠工作。每日9小時的返工時間，扣除1小時的飯鐘，基本上馬不停蹄。後巷、路邊及坑渠是他們的「主場」，工作期間雙眼忙著尋找老鼠蹤跡，雙手同時放罝老鼠籠、俯身「執屍」、填補鼠洞。滅鼠以外，灑蚊沙、清渠去積水等防蚊蟲滋生亦是近期重點工作。雖然名為「蟲鼠隊」，與清潔工分途，但遇有垃圾時亦會一併清掃，拿著掃帚的萍姐說：「咁呢個都係我哋責任嘛。」

政府外判「蟲鼠隊」包辦滅蟲滅鼠工作外，亦需保持後巷清潔，包括掃除垃圾及去除積水等。（陳淑霞攝）

鼠屍、便溺物遍地 頻換口罩憂染疾中招：「驚開唔到工手停口停」



油尖旺區食肆林立，部分後巷環境污糟邋遢，亦滿佈便溺物，「好多人喺後巷屙屎屙尿。」悶臭味道撲鼻而來，雖然已成習慣，但她亦大嘆：「戴口罩都頂唔順。」

疫情下更是難捱。萍姐自03年入行，轉眼17年。經歷過沙士一疫，她直言「今次仲大影響，好易惹細菌」，置身高風險的工作環境，萍姐不諱言擔心染疫，「最驚就係萬一病咗，返唔到工咁點算？」因此她不敢鬆懈，放工後例必用消毒用品清洗工作服、勤洗手、亦勤換口罩，「尤其𠵱家開始天熱，如果返工的話，口罩都要日換3個。」

翻查立法會資料顯示，食環署防治蟲鼠服務商員工共有近2000人。（陳淑霞攝）

不過公司每日只派一個口罩，萍姐無奈指唯有自己撲口罩，甚至被迫捱貴口罩：「趕住要用，250蚊都要照買」。萍姐月入9,500元，她慨嘆指連月購買防疫用品，令開支大增，荷包緊絀。

滅鼠工友無份受惠防疫慰勞津貼 萍姐嘆失望不公



政府近月起向前線清潔工派發津貼，慰勞防疫最前線的基層工友，廁所事務員和保安人員亦包括其中。不過，像萍姐這類的滅蟲員，則被排除在外，「公司同我哋講唔會有，因為合約入面，我哋職位係一般工人。」得悉消息後，她難掩失望，亦感不公，「做得咁辛苦，緊係唔開心，我哋都根本係清潔工。」

香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊指，蟲鼠隊工作性質與清潔工友無異，亦只涉及約二千人，認為港府財政上絕對有能力承擔，「但點解唔肯照顧埋佢哋？點解要分化工友？」她又提到，食環署「獨漏」蟲鼠隊已非首次，例如食環署自2月起向前線清潔工派口罩，惟上月起防治蟲鼠服務工友才有口罩，期望署方可從善如流，向受影響工友追補津貼。

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政府發言人回覆指，食環署的外判防治蟲鼠合約主要是提供防治蟲鼠服務，因此在是次安排上並未被納入有關範圍內。其他潔淨服務合約承辦商僱用的前線工人，則不論其職位名稱，均可獲發放有關津貼。署方設有監察機制，合約經理人會每月核對承辦商發出津貼工友名單及該月工友的出勤記錄，若有遺漏，會立刻更正。如有疑問，各工友可向相關合約經理人查詢。

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