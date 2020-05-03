【8.31太子站事件】教大生指CCTV片段不齊全　促港鐵安排檢閱母帶

去年8月31日，警方防暴警察和「速龍小隊」衝入港鐵太子站月台及列車拘捕示威者，引發嚴重衝突。當晚被捕的教育大學學生梁耀霆去年入稟高等法院，要求港鐵交出當晚的閉路電視片段。高等法院3月底頒令，港鐵須向梁交出「8.31」當晚相關片段。 事隔一個多月，梁耀霆今日（3日）在社交網站facebook發帖，指與律師檢視約90小時的錄影片段後，發現片段並不齊全，絕不尋常，日前已經律師去信港鐵交代原因，並安排檢閱原裝母帶。

去年8.31，警方曾衝入太子站搜捕示威者。（資料圖片）

梁耀霆今日在facebook發帖，透露自3月27日起，一直與律師檢視總時長達90小時的錄影片段，但發現港鐵提供的閉路電視片段並不齊全，形容情況絕不尋常。

要求交代片段畫面失蹤原因

梁表示，他已於上月29日透過律師去信，要求港鐵交代片段畫面「不見了」的原因，促請港鐵盡快安排檢閱原裝閉路電視母帶，強調「片段影像不知所蹤實在事關重大，我亦嚴正促請港鐵盡快回信」。

教大學生梁耀霆指港鐵提供的閉路電視片段並不齊全，形容情況絕不尋常。（資料圖片）

梁耀霆在fb透露，港鐵提供的「8.31」閉路電視片段並不齊全，要求看母帶。（梁耀霆fb圖片）

梁當晚一度被捕 表明向警索償

去年8月31日，全港多區爆發反修例示威衝突，當日晚上，防暴警察和「速龍小隊」曾衝入港鐵太子站，在月台及列車噴射胡椒噴劑及揮動警棍，爆發激烈警民衝突。梁耀霆當晚一度被捕，聲稱遭到警員毆打並打算向警方索償，梁於去年入稟高等法院，要求港鐵交出當晚相關的閉路電視片段。

高等法院於今年3月18日頒判詞，下令港鐵要向原告交出去年8月31日晚上10時40分至凌晨1時30分，在太子站內的閉路電視片段；以及荔枝角站去年9月1日凌晨1時25分至2時的閉路電視片段。法官周家明當時認為，有關閉路電視片段將會對於原告向警務處的索償十分有利，而原告亦會有機會辨認出涉事警員的身份。