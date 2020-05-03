五一黃金周│長假末蒲台島現郊遊人潮　市民：睇下望唔望到台灣

今日（3日）是「五一」長假期最一日，大批市民繼續前往外島郊遊，其中被喻為「香港南極」的蒲台島出現大批遊客，船公司需加開班次疏導人潮。有小朋友已居家抗疫數個月終於「放監」，對於首次到訪蒲台島直言十分興奮。 另外有市民打趣道：「聽講呢度係香港最南一個島，睇下望唔望到台灣囉！（好想去旅行？）唉已經鬱咗好耐」，亦有市民表示，原以為蒲台島為漁村「有阿伯載我出海食下嘢」，豈料「冇咁出名」的蒲台島亦有人龍。 大批遊人到訪之際，在蒲台島著名景點126燈塔附近，曾有人在大石後便溺，大風下不時傳出惡臭。

蒲台島食肆大批遊人光顧 負責人：錢係搵唔晒嘅

今日早上10時許，赤柱卜公碼頭出現「蛇餅」，有數百名市民輪候往蒲台島的街渡，船公司需加班疏導。島上食肆有大批市民光顧，本身是蒲台島居民的食肆負責人笑言：「做死人咩，錢係搵唔晒嘅。」她續指，疫情下大批遊人遊覽下，亦擔心會增加健康風險。

在蒲台島著名景點126燈塔附近，大批遊人未有配戴口罩，但不時半掩口鼻，惟原因並非防疫，而是曾有人在附近的大石後便溺，大風下不時傳出惡臭。然而，在距離該處約15分鐘路程，已設有流動洗手間供遊人使用。

市民原以為蒲台島為漁村：「有阿伯載我出海食下嘢」

首次到訪蒲台島的市民張先生表示，由於聽聞景色優美因而到訪，「聽講呢度係香港最南一個島，睇下望唔望到台灣囉！（好想去旅行？）唉已經鬱咗好耐。」

張先生指，原本以為蒲台島相對「冇咁出名」，遊客會較少，他說：「我諗今日嚟睇人龍多過睇景色，希望一陣排隊上山會順暢啲。我原本預計會係一條漁村，會有阿伯載我出海食下嘢。」

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小朋友：好過喺屋企 好掛住同學

蔡氏一家三口在朋友介紹下首次到訪，希望欣賞到猶如日本沖繩般的美景。蔡太表示，趁假期最後一日「衝刺」呼吸清新空氣。疫情下全港學校停課，蔡小朋友更是數個月未有外出，「好開心啊，好似放出監獄咁，我鍾意出嚟玩，呼吸清新空氣，同朋友傾下計，好過喺屋企。我都好掛住同學，發夢都諗到佢哋。」