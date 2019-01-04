【膠樽圍港】東龍洲發泡膠浸到膝頭　義工三日執逾4500膠樽

「山竹」過後，海洋垃圾倒灌，沿海地區首當其衝，除了杏花邨外，位於西貢最南端的東龍洲更成「垃圾圍洲」。有義工於去年10月27及28日和11月4日到東龍洲進行清理行動，並為垃圾進行分類。 兩次行動中，共撿逾240袋垃圾，超過4500個膠樽。從可辨認品牌的膠樽當中，簡體字膠樽有812個，當中內地品牌怡寶、康師傅及娃哈哈等品牌的膠樽為數最多；而繁體字膠樽有344個，以維他、Bonaqua及屈臣氏佔大多數。這反映不單只香港，整條過千里長的華南海岸線的岸灘都深受海洋垃圾的禍害。

由義工組成的「山竹颱風 義工招募」群組經常自發到全港不同地方進行清理活動，務求盡快抹去「山竹」吹襲的痕跡，令香港全面恢復「山竹」前的樣貌。約23名義工於去年10月27、28日及11月4日，到東龍洲南堂尾雞尾氹、鹿頸灣進行清理行動，兩次行動均撿獲大量垃圾。「山竹颱風 義工招募」聯絡人Amanda表示東龍洲在「山竹」之後垃圾氾濫，「情況可以用誇張來形容，第一次去執垃圾時，發泡膠浸到膝頭的位置。」

約23名義工於去年10月27、28日及11月4日前往東龍洲進行清理行動。（「山竹颱風 義工招募」提供）

義工們於10月的行動中，撿逾150袋垃圾、超過3265個膠樽、廢棄車胎11個，生鏽大鐵桶1個、多個巨型發泡膠及膠箱、多個浮波、大型膠塊及膠條、三箱廢棄拖鞋、涼鞋、鬆糕鞋。只計算10月28日，已收集了1136個膠樽，其中730個無法辦認品牌及產地，另外406個按文字及品牌分類，發現簡體字膠樽有327個、繁體字膠樽有54個、其他文字的膠樽則有25個。

而11月4日的行動中，義工共撿拾超過90袋垃圾、12個廢棄車胎、1242個膠樽。膠樽當中有442個無法辨認，800個按文字及品牌分類的膠樽當中，有485個為簡體字、290個為繁體字、25個是其他文字。

10月28日及11月4日兩次活動，共執逾2378個膠樽，而可辨認的1203個膠樽當中，簡體字的膠樽有812個，佔可辨認膠樽的67.5%；繁體字膠樽有344個，佔28.6%；其他文字則有50個，佔4%。膠樽品牌方面，內地牌子怡寶、康師傅、娃哈哈「獨佔鰲頭」，香港的維他、Bonaqua及屈臣氏緊隨其後。

統計亦發現這些膠樽來自五湖四海，除了香港外，亦有來自深圳、汕尾、福建、廈門、廣西，以至台灣及越南。Amanda表示，統計數字反映不單止香港，整條過千里長的華南海岸線的岸灘都深受海洋垃圾的禍害，認為海洋生態的前景並不樂觀，「數字證明大家把垃圾丟在沙灘不只影響該沙灘，垃圾會透過海水漂流至其他岸灘，對整個海洋生態都會造成很大的負面影響。」

膠樽的來源十分廣泛，除了香港外，還有來自深圳、汕尾、福建、廈門、廣西，以至台灣及越南等出產地。（「山竹颱風 義工招募」提供）

為優化義工服務，「山竹颱風 義工招募」群組將會改名做「18同行」，成立香港社區義工隊，並將於本月20日再進行一次東龍洲清理活動，到雞尾氹山坡石灘及鹿頸灣沙灘執拾塑膠垃圾，為垃圾進行分類統計，最後移送「綠在東區」回收。