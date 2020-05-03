新冠肺炎｜調查：五成製造業僱員收入減或失業　促派失業津貼　

新冠肺炎疫情肆虐，各行各業受到重創。香港製造業總工會連同屬下九個工會，早前進行了一項調查，了解疫情下製造業僱員的就業情況。結果發現，有五成受訪者收入減少，甚至處於失業情況；有兩成多人不在政府抗疫基金補助範圍。工會建議，政府應派發9,000元失業津貼，為期半年。

調查於上月21至27日進行，共訪問了1,124名會員。結果顯示，20.1%人收入下降，13.3%人放無薪假，20.9%已處於失業狀態，合共逾五成人處於失業、減薪，工會形容情況相當嚴峻。



調查又顯示，雖然政府早前已先後推出兩輪抗疫基金，但有23.4%的受訪者表示不在補助範圍，有六成多人認為補助不足。工會認為，結果反映援助嚴重忽略製造業僱員。

香港製造業總工會一項調查發現，五成製造業僱員收入減或失業。（資料圖片）

香港製造業總工會主席李煒敏指，本港製造業文職、技術人員大多依賴歐美訂單，惟現時歐美疫情嚴峻，不少採購人員撤單和棄單，料疫情回落後6至9個月，才能恢復接單，業界進入一個「寒冬期」，料有更多僱員失業。



工聯會立法會議員、香港製造業總工會總幹事何啟明建議，政府應向失業人士提供9,000元津貼，為期6個月。另外，他建議向被迫放無薪假及減薪僱員，補助每季10,000元，並盡快設立失業援助金。