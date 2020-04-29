社聯兩計劃助失業家庭及青年　5.11起接受申請　每戶最多1.2萬

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港社會服務聯會於今日（29日）宣布，推出「抗疫失業慈善基金」及「自僱青年緊急支援計劃」，由嘉里集團及傅德蔭基金有限公司贊助，向疫情下失業或就業不足的家庭、青年自僱人士及自由工作者提供現金援助，以紓緩他們的經濟困難。 計劃將於今年5月11日起接受申請，合資格的申請者將每戶或每人獲一筆過8,000至12,000元的資助，預計有1,000個家庭及375名青年受惠。

香港社會服務聯會宣布，推出「抗疫失業慈善基金」及「自僱青年緊急支援計劃」，以紓緩市民的經濟困難。（資料圖片 / 林若勤攝）

社聯推出「抗疫失業慈善基金」及「自僱青年緊急支援計劃」，兩項計劃資助金額分別為800萬及300萬元，由嘉里集團及傅德蔭基金有限公司贊助。社聯將會管理和監督整個資助計劃，並於今年5月11日起接受申請，最快於5月14日發放津貼。

預料1000庭受惠 3日內可領錢

社聯指，「抗疫失業慈善基金」為失業或開工不足的家庭而設，二至四人家庭每戶將獲資助8,000元、五人或以上家庭每戶則獲12,000元，預計約有1,000個家庭受惠。

申請人及所在家庭須符合多個條件︰申請人必須是香港居民、非綜援受助家庭、只有一位家庭成員有收入、過去三個月內沒有從其他計劃取得財務資助、家庭月入上限在2019年12月前，為全港家庭每月入息中位數的75%。

社聯又指，部份名額將給予2020年4月期間，家庭月入少於3,000元的申請人；餘下名額給予2020年4月家庭月入為，「在職家庭津貼計劃（全額津貼）」住戶每月入息上限一半或以下的申請人。此外，若育有22歲或以下的子女，或家庭成員為殘疾人士優先處理。

▼全港家庭每月入息中位數的75%▼

自僱青年支援計劃申請者獲8,000元資助

社聯指，「自僱青年支援計劃」受助對象為35歲或以下的自僱青年或自由工作者，主要針對居於荃灣、葵涌及深水埗的青年。合資格申請者將可獲資助8,000元，預計最多375人受惠。

申請人必須為35歲或以下的香港永久居民、非綜援受助者、在2019年12月前月入上限為20,000元、目前失業或就業不足、今年4月收入少於3,000元、以及過去三個月內未有領取任何資助。

而計劃受惠人須於三至九個月內，按個人專長在非政府機構，提供40小時義務工作。從事教育、文化、藝術、社會服務、文化及音樂治療、影音製作、資訊科技、設計、健身及運動等領域工作，以及18至35歲的申請者將獲優先考慮。

「自僱青年支援計劃」受助對象為35歲或以下的自僱青年或自由工作者，主要針對居於荃灣、葵涌及深水埗的青年。（資料圖片）

受疫情影響 只接受電話預約

社聯強調，因疫情關係，僅接受電話預約，不接受排隊索取申請表格，呼籲申請者不要到中心門外排隊等候，又指成功預約後，將安排申請者會面填寫申請表。

社聯補充，將於5月10日上午11時在社聯網頁公布詳情，包括︰負責計劃的社會服務機構單位、熱線電話、負責區域及申請名額；而5月11日上午11時，將接受電話預約，申請先到先得，額滿即止。