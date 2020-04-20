新冠肺炎｜失業率4.2%創逾9年新高　學者：未完全反映疫情影響

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，今年首季失業率升至4.2%，創超過9年新高；失業人數134,100人上升至162,200人，增加約28,100人。有學者認為，現時失業率未完全反映疫情影響，失業率將會繼續上升，惟預計未必會重返沙士後高達8.7%的高位。

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香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量解釋，失業率只是反映就業情況，放無薪假、減薪等問題，需由就業不足率、工時調查反映。針對今季失業率，他認為部分行業如金融、公共服務、物流仍相對穩定，而重災區飲食業、建築業「未來會更加差」，現仍未完全反映疫情影響。

勞動人口減 或阻失業率攀升至歷史高位

不過，他認為失業率難重返沙士後8.7%高位，解釋人口結構較當年老化，勞動人口減少，「當年連政府都帶頭減人，由18萬裁到16萬」，料今年失業率最高升至5%。莊太量又指，政府增撥逾2900億救市，惟憂慮出現混亂情況，例如難確保錢落僱員袋，質疑計劃難達「保就業」成效。

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量料重災區，如飲食業、建築業「未來會更加差」，現仍未完全反映疫情影響。（資料圖片）

學者：下季失業率「見真章」

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才則表示，失業率計算方法是3個月的平均數，故未必可反映即時情況，加上限聚令、禁止娛樂埸所營業等規定在3月下旬始推出，料下一季數字才「見真章」。他亦指，如政府未來推出更嚴謹措施，亦會影響到失業率。

他指，在沙士後失業率「突然升得好快」，一下子去到8.7%高位，形容與是次發展軌跡相似，惟其認為，今次政府推出了逾2900億「救市」，佔GDP10%，相對重手，相信可有效拖慢失業率，至於何時才「見頂」仍是未知之數。