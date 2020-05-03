新冠肺炎｜巴基斯坦回港接受檢疫　回教徒獲派含豬肉食品

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，政府於上月30日安排專機到巴基斯坦首都伊斯蘭堡，首批先接載319人返港。每名乘客在亞博臨時樣本採集中心接受病毒測試後，前往火炭駿洋邨檢疫中心強制檢疫14天。 民主黨表示，於5月1日接獲巴基斯坦裔的港人家庭求助，指他們入住隔離中心後，發現單位衛生情況惡劣，政府漠視其宗教信仰，拒絕提供非豬肉類食品，因而一家五口被迫捱餓。

政府於上月30日安排專機到巴基斯坦首都伊斯蘭堡，接載319人返港。民主黨立法會議員黃碧雲、觀塘區議會副主席莫建成，於翌日（5月1日）接獲一個一家五口的巴基斯坦裔家庭求助。

求助人指，在檢疫中心所住的單位發現蟑螂和蚊子，並掃出一堆垃圾和灰塵，衞生情況惡劣。而單位的設施亦不足，在高溫下僅得一把風扇消暑。求助人又指，自入住單位後，出現感冒及鼻敏感徵狀，曾多次向職員要求分配藥物，但不獲處理。

除了居住環境外，膳食亦有嚴重的問題。求助人透露，政府只向他們提供辣的食物，使其三名3至6歲的子女難以進食。其後，政府更於昨日（2日）向他們提供了火腿三文治，以及含有豬肉的杯麵。然而求助人一家為穆斯林教徒，須遵守教條不吃豬肉，因而感到無奈和氣憤。

黃碧雲指，在接獲求助後聯絡政府反映情況，雖然當局立即派人打掃，以及提供風扇和清潔用品，但於昨日才安排求助人看醫生接受診治太遲，因此要求政府必須做好所有隔離設施的衞生工作。



莫建成強調，政府明知有穆斯林教徒入住隔離中心，理應安排合適的膳食，向他們提供含有豬肉的食物，是不尊重信仰。他續指，相信短期內陸續有印度和巴基斯坦裔的港人回港，政府須尊重不同族裔的宗教信仰和文化，提供適合的食物和生活必須品。