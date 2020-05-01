新冠肺炎．5.2│2巴基斯坦返港居民染疫　零確診失守　累計1040宗

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港至昨日（4月30日）持續5日「零確診」，維持1,038宗。昨晚首批319名滯留巴基斯坦的居民自費乘搭專機返港，入住駿洋邨檢疫14日，今日將有新冠病毒檢測結果，由於巴基斯坦疫情不明，令人關注當中有否有人確診。 據了解，2名返港巴裔居民檢測呈陽性，中斷「零確診」紀錄，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生將於4時半見記者。該2宗列為輸入個案，因此自4月20日以來沒有新增本地個案的情況仍可延續。

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【22:45】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，澳門政府早前推出消費津貼，向合資格澳門居民派發每人3,000元的電子消費卡，以提振經濟。今日為消費卡投入使用首日，約晚上8時半，澳門有超市的貨架被一掃而空，食肆亦有多名市民在排隊等候。有市民指消費卡將用於日常用品及飲食上，並察覺到物價比津貼推出前上漲。有零食店主指未能受惠，今日無顧客以消費卡購物。

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【19:45】由昨日（4月30日）佛誕起，連續有四日連假，除了有市民到郊外遊玩，亦有人選擇留在市區購物、逛街，當中旺角為熱門選擇。有市民認為，今日人流雖然較平日多，但在沒有內地客的情況下，行得十分舒服，「相對靜少少，冇咗啲喼呀，冇咗啲吵鬧聲」，亦有人選擇響應「支持黃店行動」，撐本土生意。不過專做遊客生意的金舖就生意慘淡。

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【17:01】張竹君表示，有注意到航空公司復飛國際航線，有滯留巴基斯坦的居民經由卡塔爾轉機返港，她稱按規定，由巴基斯坦返港人士，會被安排入住檢疫中心，保護自己也保護他人。

【16:38】張竹君表示，相信香港疫情初步控制到，但未解除危機，估計會陸續見到輸入個案，希望不要傳到本地。

過去五日因沒有新確案，衞生署沒有開記者會。張竹君被問及有否趁機放假輕鬆下時，她淡然回答：「關於我個人問題，唔再講。」

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↓↓319名滯留巴基斯坦香港居民昨日包機返港情況↓↓

【16:30】張竹君公布，2名昨晚坐專機返港的巴基斯坦裔香港居民，檢測結果顯示確診新冠肺炎，一人為34歲男子，另一為16歲女子。

第1039號個案是34歲男子，沒有病徵，昨晚乘專機PK8871由巴基斯坦返港，入住駿洋邨檢疫中心，他不覺得自己有與人接觸。第1040號個案是16歲女學生，她與哥哥到巴基斯坦探親，沒有病徵。

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【15:50】教育局發言人今日表示，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處及其他服務單位，將由星期一起恢復正常服務時間。

【14:48】新冠肺炎疫情稍緩，因疫情停開一個月的嗇色園黃大仙祠，今日(1日)起重開，吸引不少善信到場參拜，有工作人員為入內市民量度體溫，並提點須戴口罩，祠內劃定可供跪拜格仔，以確保善信之間保持足夠距離。不過憂心疫情，有人自備籤筒、跪墊，避免與其他人接觸。

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【14:38】據了解，今日新增2宗輸入個案，為昨晚坐包機返港的巴基斯坦裔居民。

【14:20】本港連續五日「零確診」後，今日「斷纜」，據了解，今日新增輸入確診個案，暫未有本地感染個案，因此自4月20日起無本地感染個案紀錄，將得以延續，累計至今共12日。

衞生署及醫院管理局公布，將於下午4時半召開記者會，「寬別」銀幕五日的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，將和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生將會出席。

張竹君「小休」五日後，將於今日再出席記者會，公布新增確診個案。（資料圖片／李澤彤攝）

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【13:35】衞生署衞生防護中心在Facebook專頁發出題為《百日抗疫 曙光漸露》帖子，指今日是1月23日確診首宗個案後的第100日，「防疫工作由衞生署首次接獲國家衞健委通知有關情況後便即時展開」，稱政府在多位專家的協助下，不斷評估疫情而採取行動，務求阻斷病毒在港的傳播鏈，「在過程中，可以說是與病毒競賽，分秒必爭。香港的疫情經歷了驚濤駭浪，不容半點鬆懈」。

中心指出，近日確診數字大幅回落，但鑑於疫情反覆，呼籲市民仍須嚴陣以待，同心抗疫，「只要大家再多忍耐一時，定可迎來陽光燦爛的明天」。

【12:35】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日於電台節目中批評，政府未將新冠肺炎列為職業病是「防疫污點」。何認為政府已要求健身中心、酒吧等關閉，即政府亦承認這些是高危地方，質疑「點解咁冥頑不靈？」何又表示，本港邁向28天本地零感染，已經見到曙光，故不可以鬆懈，「希望唔好臨尾香」。

新冠肺炎｜政府未列作職業病 何栢良斥：防疫污點 點解冥頑不靈

【11:35】新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，不少港人亦滯留外地。港府日前安排包機接載滯留巴基斯坦港人回港，包機昨日（4月30日）抵港。協助當地港人的立法會議員涂謹申今日表示，據了解包機回港順利，當中一名懷孕20多周的孕婦亦抵港。他又指，據了解政府正安排印度包機，名單會由印度駐港領事館決定。

新冠肺炎｜涂謹申：缺藥孕婦乘巴基斯坦包機抵港 港府研印度包機

【11:00】佛誕（4月30日）剛過去，往年長洲太平清醮都人頭湧湧，但今年飄色巡遊、搶包山等活動都取消，昨日人流明顯較往年大減。長洲太平清醮值理會主席翁志明今日於電台節目中表示，今年長洲太平清醮僅一萬多人參與，對比往年5萬至6萬人大幅減少。

他又指，昨日在政府反對下最終要取消「送神儀式」，直言百多年未試過，強調儀式有癖瘟疫的意義，無法舉行感到十分失望，坦言「好遺憾好抱歉」。

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