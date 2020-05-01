新冠肺炎│2名巴基斯坦返港居民確診　張竹君：無晒個案？未必

新冠肺炎疫情持續多月，本港經歷連續五日「零確診」後，今日（1日）終於「失守」。衞生署公布，兩名昨晚乘搭巴基斯坦包機返港的香港居民，新冠病毒檢測呈陽性，分別為34歲男子及16歲少女，累計個案增至1,040宗。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生相信香港疫情初步控制到，但未解除危機，估計會陸續見到輸入個案，希望不要傳到本地。近日有較多市民「重返社區」，張呼籲市民現時仍要努力減少社交接觸，以減感染風險，「係咪無晒個案？未必，所以希望大家出去登山，戶外仍要保持社交距離，注意個人衞生，戴口罩，戴口罩除口罩時要小心。」

10名巴基斯坦返港兒童未能檢測

兩宗輸入個案均屬無徵狀感染者，他們為一名34歲男士及16歲的女學生，他們是其中兩名昨晚乘搭包機抵港的滯留巴基斯坦居民，全機共有319人返港，抵埗後獲安排入住駿洋邨檢疫中心14日。34歲男子居於巴基斯坦當地，太太則於本港居住，返港時未有病徵，他獨自一人於昨日（30日）隨專機回港，未有接觸其他人士，確診後由駿洋邨直接送院治療。

確診的16歲女學生，本身未有明顯病徵，於3月3日隨3位哥哥返回巴基斯坦探親，返港後未有與父母接觸，而於確診後直接由駿洋邨送院治療，同行的3名哥哥的暫時檢測樣本呈陰性，仍於駿洋邨檢疫。

此外，張竹君表示，相信香港疫情初步控制到，但未解除危機，估計會陸續見到輸入個案，希望不要傳到本地。她提到，昨日隨行返港的居民中，現時仍有部份人士的檢疫報告結果未出，而當中有約10名兒童仍在嘗試抽取樣本，有待較後時間得知結果。

近一個星期，本港出現連續5日「零確診」，連續4日的公眾假期，不少市民外出「放風」逛街，張竹君表示， 近日的個案減少，亦曾經出現「零」確診，看來「已經少少受控」，但強調危機未解決，「全世界仲有好多個案，其實香港都會陸續見到，唔好傳到本地，可以控制到本地疫情。」

此外，有指只要經過兩個連續潛伏期，即28日可形容疫情受控，張表示，有關說法只為聽從世衛及衛生署對傳染病的一般做法，但當中仍要包含多個因素，「28日零確診係標準，係伊波拉、麻疹兩個潛伏期，衞生署一般計法。」並說同時要留意監察是否足夠？高危人士是否易受到感染？政府高層會再考慮。

近日有較多市民「重返社區」，張呼籲市民現時仍要努力減少社交距離，以減感染風險，「係咪無曬個案？未必，所以希望大家出去登山，戶外仍要保持社交距離，注意個人衞生，戴口罩，戴口罩除口罩時要小心。」另外，現時不論乘搭港府專機或自行於卡搭爾轉機返港人士同時會送到駿洋邨檢疫，強調「重要係保護自己保護其他人」。