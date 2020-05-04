逃犯條例｜救生員承認6.12參與暴動　控方呈梁天琦案供法庭參考

大批示威者於去年6月12日在金鐘政府總部及立法會外聚集，以阻止立法會恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，並爆發警民衝突。一名救生員被指有份參與，從而被控暴動及抗拒警務人員等罪。他今(4日)在區域法院承認1項暴動罪，為反修例運動中，首宗承認暴動罪的案件。控方亦呈上上訴庭上星期下達的梁天琦案等判刑案例供法庭參考，法官表示需時考慮判刑，把判刑押後至5月15日，期間被告須還押看管。

被告冼嘉豪在區域法院承認一項暴動罪。(資料圖片)

男被告冼嘉豪，21歲。他被控於去年6月12日，在立法會綜合大樓公眾入口外連同其他人參與暴動。此外，他亦被控於同日同地，抗拒執行職責的警務人員，即警長34730及警員20338。

被告今早到達法庭並進入犯人欄前透露，考慮證據後決定認罪，預計刑期約4年。被告又寄語香港人要掙扎。

+ 13 + 12 + 11

案情指，立法會於去年6月12日就《逃犯條例》修訂恢復二讀，警方在立法會外的立法會道、龍和道設立防線。同時，大批示威者附近堵路。同日下午2時左右，約有8000至1萬人包圍立法會，當時尚未爆發衝突。

至下午3時22分，有部份示威者開始情緒激動。有人持自製盾牌衝擊警方防線，並掟雨傘、磚和鐵枝等。雖然警方多番警告，但示威者都未有理會。

被告向警員掟紅色雨傘

由於現場警員人數不及示威者，警方的防線需後撤，最終撤至立法會的公眾入口。示威者則繼續向警員掟物品，戴上白色罩、頭戴黑色頭盔的被告，亦身處其中，並在地上拾起一個黃色頭盔和紅色雨傘掟向警員。

控方呈上梁天琦案供官參考

警方隨後施放催淚，大部份示威者都被驅散。惟被告未有離開，並拾起長雨傘和其他不知名物品續繼投擲。被告之後試圖離開，但被警員制服。而被告被捕後，警誡下承認參與非法集結。而警方在他的袋內，找到7條索帶。

庭上透露，被告沒有案底。控方又向法庭呈上梁天琦案，以及楊家倫案的案例。

梁天琦因1項暴動和1項襲警罪，被判監禁6年。(資料圖片)

被告受現場氣氛影響

被告的代表大律師求情時形容，被告是一名有熱誠和夢想的青年，熱愛其工作，惟案件改變他一生。辯方續指，案發日對很多人，包括被告，都是重要的一日。而被告當時是打算表達其反修例的立場，惟因現場其他示威者情緒高漲，被告受影響才以身試法。惟辯方強調，被告非有預謀犯案，案發時只是執拾起地上物品投擲。

勸年青人不要用暴力

辯方又指，被告現時深感後悔，明白不能訴諸暴力。他認為自已立下壞榜樣，欠「同路人」和愛他的人道歉。辯方呈上多封求情信，被告的求情信指若有機會，會勸勉年青人不要以暴力解決問題。

此外，辯方承認暴動是嚴重的罪行，但本案非最嚴重一類。案中有8名警員受傷，但他們的傷勢不嚴重，其中只有兩人求醫，全都在同日出院。

案件編號：DCCC 783/2019