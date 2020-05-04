逃犯條例｜外籍記者助解圍遭毆打 裝修工認襲擊判社服令160小時

去年9月北角一帶發生疑為「福建幫」與示威者的打鬥衝突，一名外籍男記者欲在場協助解圍時遇襲，一名似為「福建幫」的裝修工人，早前承認毆打外籍記者及另一人，今（4日）於東區裁判法院聽取判刑。辯方指案件因疫情押後，被告等候判刑期間備受煎熬。裁判官香淑嫻考慮到事主無受重傷，最終採納社會服務令報告建議，判處160小時社會服務令。

被告傅仰金認毆打外籍記者及另一人，被判社會服務令160小時。(林樂兒攝)

案件原於2月判刑

被告傅仰金（45歲，裝修工人）早前承認兩項普通襲擊罪，即於去年9月15日在北角英皇道新都城大廈外，襲擊外籍男記者Antony Ian Dickson及一名不知名者。

裁判官判刑前詢問事主傷勢，控方指男記者右下顎觸痛，另一人的傷勢則不明。辯方表示，社會服務令報告建議判處160至240小時社會服務令。他指案件原本定於2月初處理，但因疫情而一再押後，被告等候期間備受煎熬，盼法庭判處160小時服務令。

無證據顯示事主受重傷

裁判官指被告連續打兩人，性質嚴重，但考慮他過往無刑事記錄、報告正面，亦無證據顯示事主受重傷，最終就兩罪各判160小時社會服務令，同期執行。

事主聽到「打記者」上前支援

案情指，涉案男記者當晚在港島區採訪時，聽到有人「打記者」，遂上前支援，並目睹被告襲擊一名不知名者。男記者欲把二人分開，卻遭被告拳打下巴。記者即捉著被告的手，惟對方繼續施襲。被告最終被現場人士制服，警誡下稱：「我明白。」男記者送院驗傷，下巴有觸痛。

案件編號：ESCC2671/2019