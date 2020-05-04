新冠肺炎｜無業漢藥房偷3盒口罩稱作自用　被判入獄3月

新冠肺炎疫情令市面一度出現口罩荒，無業漢上月涉於旺角的藥妝店偷走3盒價值近600元的口罩，今（23日）於東區裁判法院承認一項盜竊罪。被告另涉於去年在髮廊推跌同事，今同承認一項傷人罪。辯方求情指他流落街頭，偷口罩為自用，而傷人案則源於事主以盜竊案底嘲諷被告。主任裁判官錢禮最終判被告監禁3個月。

被告吳鉑淋（30歲）承認於去年8月3日在銅鑼灣某髮廊非法及惡意傷害一名同事，並於上月3日在旺角平安大藥房偷竊3盒外科口罩，總值585元。

推跌同事令其頭部縫5針

指被告高買的案情指，店員晚上見被告在入口處的貨架取走3盒口罩，未有付款便離去，遂上前查問。被告其後交還口罩，並在警誡下稱作自用。

被告所涉傷人案則指他與同事工作期間推跌對方，以致同事的頭撞地。被告在警誡下保持緘默，其同事頭部撕裂，需縫5針。

偷竊後遭同事嘲笑

被告有9項刑事記錄，其中5項與本案類同。辯方求情指，被告出於貪念而偷口罩自用，之後亦有歸還貨物，店主未有損失。而傷人案則源於事主提及他的偷竊案底並嘲笑他，被告一怒之下出手，並無預謀犯案。辯方又稱，被告的妻子在大陸，他因與父母相處欠佳而流落街頭。案發時，被告任職兼職髮廊助理，現時待業。

案件編號：WKCC826、ESCC637/2020