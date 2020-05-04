新冠肺炎｜運輸署服務未完全恢復　考牌續牌市民摸門釘批安排混亂

政府部門今（4日）起陸續復工，回復正常的政府服務包括公共服務如櫃枱、註冊和查詢服務。《香港01》記者今午到長沙灣政府合署的運輸署視察，辦事處仍下鐵閘，鐵閘上張貼多張告示，另有大量表格可索取及設收集箱。 不少打算續牌的市民摸門釘，向職員查詢後仍感不清晰，更有人一度鼓譟批安排混亂。有市民原獲安排7月考路試，打算今日申請學牌盡快安排學車，但輾轉問過職員、電話及網上查詢，最後才有人建議他郵寄申請，大感無奈又緊張。

長沙灣政府合署的運輸署視察，辦事處仍下鐵閘，鐵閘上張貼多張告示。（勞敏儀攝）

運輸署早前表示，駕駛考試（路試）服務今日起恢復，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務計劃於5月26日恢復。首次及重考生申請駕駛考試服務（包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務、重考生快期電話預約服務）將繼續暫停，直至另行公告。

《香港01》記者今午到運輸署視察，因辦事處仍下鐵閘，不少人只能從張貼的告示知悉部份服務仍然暫停，只有投遞箱處理申請；部份網上已預約服務仍然繼續，僅開放4個櫃位予有預約者內進辦證。當有職員現身收取申請表，市民紛紛湧上作各項查詢，職員也無奈指「唔知幾時開......每個鐘會出嚟收一次」。

孫先生打算今日申請學牌盡快安排學車，但輾轉問過職員、電話及網上查詢，最後才有人建議他郵寄申請，大感無奈又緊張。（勞敏儀攝）

「我得返兩個月學車，但依家牌都未有」

孫先生今早到運輸署打算申請學牌，解釋近日才知悉學車需申請學牌，但到現場才發現沒有開門，也沒有查詢櫃位，填好申請表後，有職員建議他電話預約，致電後發現沒有該選項，也不知如何網上預約，最後另一職員建議他郵遞申請。只帶了現金、沒有支票簿的他，只能回家再處理。孫說，原本7月已要考路試，但現在第一堂也未上，「我得返兩個月學車，但依家牌都未有」，只能期望獲發學牌後多補堂，若最終時間不足夠，只能申請延期。

陳小姐原獲安排2月初考路試，後被延期至今早，她指試場有職員量度體溫及要求用搓手液，在考試時她也特意開窗通風，最後還是不合格。她又指，網上預約重考要等到5月中，以為今日運輸署恢復所有服務，故打算親身申請，後才發現要一個星期後才能重新報考，有感不知所措。

蔡先生的車牌4月2日已到期，原打算即日續牌，豈料要多等10個工作天。（勞敏儀攝） 受影響的還有一班打算續牌的車主，有市民指車牌剛過期，令運輸工作受阻；另有長者稱近日失業，希望續牌後找運輸散工，「起碼有個牌傍身先」。蔡先生指「已經一個月無車用」，認為運輸署所謂「重開」，分別也不大，只能今日郵寄申請後再等10個工作天，「大家都等咗個幾月，（嚟到）望住張紙都唔知發生咩事」。

此外，李先生原本網上預約今日11時15分繳交牌費，但來到發現沒有開門，填寫表格後不知資料是否無誤，也一時忘記支票格式，大呻「有錯又唔知，又唔知幾時開」，忙碌一大輪後才發現網上預約隊伍在另一邊，感安排混亂及不清晰。