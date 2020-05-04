新冠肺炎｜楊永強稱現無本地個案　戴口罩其實無乜用　戴是有禮貌

新型冠狀病毒肆虐全球，團結香港基金今（4日）午舉辦網上論壇，邀請專家討論防疫措施。香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所總監楊永強說，本港疫情得以遏制，並稱讚政府防疫表現出色。對於有指政府推出措施反應慢，楊認為「有時未必係做得慢，係遲少少，遲少少可能係適合」。他指出，政府可逐步放寬社交距離措施，限聚令及餐廳每檯人數可考慮放寬至6人或8人。 被問到市民何時能外遊，身為衞生福利及食物局前局長的楊永強表示，需視乎病毒在全球流行的程度，他認為市民需要有耐性，但留意到內地、韓國、台灣和澳門的疫情逐步受控，相信市民或在一至兩個月內有機會能到訪。

楊永強稱讚政府防疫表現出色。（中大醫學院網頁圖片）

楊永強說，本港連續14日沒有新增本地確診個案，反映本地疫情得以遏制，希望能維持下去。楊永強稱讚港府防疫做得非常好。對於有指政府推出措施反應慢，楊認為「有時未必係做得慢，有時係遲少少，未必係慢，遲少少可能係適合」。他形容現時香港沒有本地個案是「表現相當出色」，有賴政府和市民一同努力。他又說，市民普遍心急，但有時候政府推出措施會遇到物流問題，或需要其他措施配合才會做得好。

楊永強稱，因應本港疫情，政府可逐步放寬社交距離措施，限聚令及餐廳每檯人數可考慮放寬至6人或8人。他強調餐廳須保持清潔，並向顧客提供酒精搓手液，至於重開卡拉OK則需再研究。

與沙士情況大不同

與2003年爆發沙士相比，楊認為相隔17年的情況迥然不同。他指出，當時政府在毫無準備之下抗疫，既沒有隔離病房，亦沒有防護衣物。他形容時任特首董建華當時很緊張，花工夫應對之後再有疫情爆發。楊表示，現時公立醫院增設了很多隔離病床，有逾千張；醫護人員的防護裝備量規定足以使用3個月；而最重要的是成立了衞生防護中心監控疫情。

▼限聚令升級延長▼

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楊永強：無本地個案 戴口罩無乜用

楊永強又說，香港現時沒有本地個案，認為「戴口罩其實無乜用」，但由於市民始終有擔心，戴口罩是一種禮貌，所以在人流密集的地方需要戴。他續說，市民在郊外地方根本上不用戴口罩，「（戴口罩）唔係好健康，對呼吸都有影響。」

相信市民最快能到訪內地、韓國、台灣和澳門

病毒在全球大流行，被問到市民何時能外遊，楊永強表示，需視乎病毒在全球流行的程度， 與外國學者研究，以數據評估各地的風險。他笑言自己在未來數月也不會去美國，甚至不會回家鄉馬來西亞。他認為市民需要有耐性，但留意到內地、韓國、台灣和澳門的疫情逐步受控，相信市民或在一至兩個月內有機會能到訪。

楊永強又說，難以估計本港再出現疫情大爆發的風險，但相信風險會一直存在，因為香港是經濟自由的城市，無法永遠關閉邊境。他提出香港或需保留部份邊境防疫措施，譬如健康申報、入境時檢測、張羅酒店或其他地方讓入境人士檢疫等。

至於內地方面，他認為各個城市的措施嚴格，相對其他國家，覺得中國內地重現疫情大爆發的機會微。