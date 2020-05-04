新冠肺炎｜連續15日本地零感染　張竹君感安樂：要守得住輸入個案

新型冠狀病毒肺炎持續肆虐全球，本港相隔3日再錄1宗輸入個案，27歲女患者今日（4日）從美國抵港後確診，本地個案則仍守得住，至今已連續15日無本地感染。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君對一個潛伏期內無本地個案感「有少少安樂」，但要斷言本地傳播鏈已斷，需觀察多一個潛伏期、即共28日才較安全。現時全球疫情未平息，她展望未來將再有輸入個案，期望「守得住輸入」以避免引伸出本地個案。

任張竹君對一個潛伏期內無本地個案感「有少少安樂」，但要斷言本地傳播鏈已斷，需觀察多一個潛伏期、即共28日才較安全。（羅君豪攝）

張竹君透露，最新的第1,041宗個案、27歲女患者住在美國，於當地自4月11日開始發病，一度失去嗅覺和味覺、喉嚨痛及鼻塞徵狀超過一周，在當地沒有求醫，現時已無病徵。

女病人在今日乘坐國泰航班編號為CX881客機從美國返港探親，於亞博檢測中心結果呈陽性，轉到公立醫院。由於病人無家居密切接觸者，張竹君形容屬較簡單的輸入性個案。同機乘客的病毒檢測料於今日內有結果。

衞署提市民仍需戴口罩 不宜太早放鬆

今次是繼5月1日有兩名巴基斯坦返港人士確診後再錄輸入個案，而對上一次有本地個案需追朔至4月19日。張竹君稱，雖然本地零確診持續15日、已逾一個潛伏期，但新型肺炎可能有隱形或輕微病徵的患者，或隔一段長時間才會發現第二個病人，較安全的做法是觀察28日，才可判斷本地傳播鏈是否已斷。

近日確診宗數增幅放緩，市面人流增加，2003年沙士期間任衞生福利及食物局局長的楊永強直言「戴口罩其實無乜用」，但形容戴口罩是「一種禮貌」，在人流密集的地方需要戴。張竹君則認為仍需戴口罩以防範有隱形患者，提醒市民不宜太早放鬆，又稱在全球大流行下，預計未來會再有輸入個案，希望可守得住。

▼限聚令升級延長▼

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政府擬放寬限聚令 4人改至 8人衞署坦言無甚科學根據

據報政府擬放寬限聚令 4人上限至8人，被問到醫學上的理由時，張竹君形容限聚令「係一個精神」 ，原意是希望大家減少聚集，倘政府放寬至限8人聚集，張估計是讓大家母親節等節日與家人相聚，相信沒有甚麼科學根據。

富豪東方廁所糞便倒灌 衞署：有待了解

另外，現時下午及晚機抵港人士需在富豪東方酒店等候病毒檢測結果才可離開，《蘋果日報》報道有檢疫人士投訴酒店房廁所有糞便倒灌，憂增傳播風險。張竹君稱未知太多詳情，但得悉酒店原本想安排該名人士轉房，但由於檢測結果很快已有，故最終無轉房，詳情仍有待了解。