【新冠肺炎】公務員復工   金鐘食肆排長龍 打工仔：多咗一半人

撰文：黃偉倫
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新型冠狀病毒肺炎疫情近日緩和，連續多日未發現本地確診個案，政府分兩階段恢復服務，今日﹙4日﹚起先由大部份公務員復工。記者今午到金鐘一帶觀察情況，發現幾乎所有食肆外都有長長人龍，無論購買外賣，抑或堂食，都需要排隊。
有金鐘上班族表示，今日人流較上周多一半，等候外賣的時間亦多至少兩倍，不過認為疫情放緩下，社會逐步恢復正常亦合理。
金鐘一帶食肆於午膳時段都需排隊。（黃偉倫攝）
記者今午約1時於金鐘海富中心、金鐘廊、遠東金融中心一帶觀察食肆情況，發現高峰期時，幾乎所有餐廳都需排隊，部分連鎖餐廳外有逾20人排隊；部分餐廳則分兩條隊，一條為買外賣，另一條為堂食。現場所見，不少餐廳都座無虛席，每桌之間放置隔板。
黃小姐表示，今日人流多了一半，等餐時間長兩倍。﹙黃偉倫攝﹚
外賣先在互聯網落單仍要在舖面等逾15分鐘
金鐘上班族黃小姐表示，今日午膳時的人流，估計較公務復工前多一半，之前購買外賣只需等候5分鐘，惟今日經互聯網落單後，等候了15分鐘後仍未取餐，時間多逾兩倍。不過她認為，疫情放緩下，公務員確實可以恢復工作，其他措施亦應放寬，例如食肆每桌可坐6至8人。至於其他場所，她認為卡啦OK始終較高危，仍維持關閉。
陳小姐等了20分鐘仍未可取餐。﹙黃偉倫攝﹚
食肆內陌生人多 故仍選外賣
於金鐘一帶工作的陳小姐在連鎖米線店外等候外賣，當時可見有約10人排隊落單。她表示，在公務員復工前，一般只有約2、3人排隊，認為今日午膳時間多了約三、四成人。她表示，由於擔心食肆內多陌生人，故疫情下一般選購外賣，但今日連同排隊落單及等候食物，已經花了約20分鐘，而且仍未可取餐。