【新冠肺炎】公務員復工   金鐘食肆排長龍 打工仔：多咗一半人

新型冠狀病毒肺炎疫情近日緩和，連續多日未發現本地確診個案，政府分兩階段恢復服務，今日﹙4日﹚起先由大部份公務員復工。記者今午到金鐘一帶觀察情況，發現幾乎所有食肆外都有長長人龍，無論購買外賣，抑或堂食，都需要排隊。

有金鐘上班族表示，今日人流較上周多一半，等候外賣的時間亦多至少兩倍，不過認為疫情放緩下，社會逐步恢復正常亦合理。