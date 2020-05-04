新冠肺炎｜消息：教育局最快明公布復課　高中或27日起先上課半日

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，各中小幼學童自農曆新年後一直未復課，據了解，政府最快將於明日（5日）公布學校復課安排，教育局下午將交代詳情。 消息指，教育界意見期望中學文憑試完結後，於5月26日先讓中四中五復課，惟教育局則傾向預留一日讓校方消毒，於5月27日才復課，初期只會上半日學，減免學生一同午膳的而出現感染風險，未知中三級別會否與高中一同復課。至於高小料於一星期後、即6月1日復課，而初中及初小於其後將相繼復課，惟幼稚園預計復課無望。

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高小或6月1日復課

因應新型肺炎的疫情發展，當局的復課日期一直推遲，據最新消息稱，政府會於明日公布復課安排，下午將由教育局公布詳情。

由於中學文憑試最後一科旅遊與款待筆試將於5月25日完結，早前教育界意見期望可於翌日立即復課，由中四中五級率先復課，其後每隔一周可讓不同年級復課，分別是小五小六擬於6月1日復課，預留時間考小五呈分試、初中擬於6月8日復課、初小隨後復課，惟幼稚園預料不會復課。

消息人士透露，教育局將公布的復課安排與早前的擬定計劃相似，惟教育界期望的5月26日復課，據悉局方傾向預留多一日時間讓校方徹底清潔校園，待27日才讓高中復課 ；當局仍在商討應否讓中三級別學生與高中一樣，同於首日復課。