新冠肺炎｜消息：首階段復課只返半日　避免學生同除口罩同進食

新型冠狀病毒疫情有回落迹象，本港連續四日無新增確診個案，消息人士透露，教育局期望最早於5月底開始逐步復課。 政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，本港至少連續28日無本地個案，政府才會安排復課，小學及幼稚園生最早在6月方會上學。消息人士透露，教育局希望盡量避免學生聚集和一同「除罩」進食等較高危的情景，預料首階段學生只需「返半日學」，午間便放學。 感染及傳染病科專科醫生曾祈殷稱，學校可照常開冷氣，而校工須加強清潔不同設施；每個課室均應放置一瓶酒精搓手液，讓學生進出課室時消毒雙手。

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避免除口罩進食 午間便放學

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，本港需至少連續28日無本地個案，政府才會安排復課，小學及幼稚園生最早在6月方會上學，強調屆時的爆發風險低。他又說，學生復課後可以照常交談、進行課外活動及上體育課，只要戴口罩及保持個人衞生便大致安全，家長毋須對過份擔心。

消息人士透露，教育局希望盡量避免學生聚集和一同「除罩」進食等較高危的情景，預料即使復課，首階段學生也只需在上午上學，午間便放學。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

曾祈殷：每日應至少消毒課室兩次

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷稱，相信學生已經習慣戴口罩，但仍需提醒他們不要有太親密的接觸。他認為學校須加強清潔，至少在學生上學前、放學後也應消毒課室，而學生容易聚集的地方，如禮堂、洗手間及圖書館，則需要更頻繁的清洗。他指，課室及其他活動室可照常開冷氣，學生長期戴口罩便不會構成感染問題。他續稱，最理想的做法是在每個課室放置一瓶酒精搓手液，學生進出課室時也應消毒雙手。

當恢復全日上課，他建議校方每日為學生量體溫兩次，於早上和午間各量一次，「因為小朋友可能連自己發燒都唔知」。他又說，教職員或須監督低年級學生午膳的情況，避免他們進食期間交談太多。