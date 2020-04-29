復課安排｜北區校長憂跨童學童集中同一口岸過關增傳染風險　

本港新型冠狀病毒疫情緩和，教育局早前就復課安排收集中小學代表意見，政府昨（28日）亦宣布由內地、澳門及台灣入境者的強制檢疫延長至6月7日，但跨境學童及特定商務客可豁免檢疫。 北區中學校長會主席方奕亮表示，若香港及內地並非同時對跨境學童豁免檢疫，仍未解決在港沒有住所、每日需兩地來回的學生困境；同時，若本港僅開放深圳灣口岸，不但增加北區跨境學生的上學時間，數以千計學生經同一關口入境也增風險。

受疫情影響，本港學生多月未能回校上課。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

方奕亮今早在港台節目《千禧年代》表示，北區學校對於昨日政府宣布豁免跨境學童檢疫安排初步反應正面，但指出北區跨境學生數以千計，有學校跨境學生佔整體學生2至3成，部分更達4至5成；然而，不少學生在港沒有住所，每日需即日來回兩地，若香港及內地非同時豁免檢疫，仍未解決這類跨境學生面前困境。他稱，社會或擔心病毒經跨境學生傳入，認為當局需有具體方案平息公眾疑慮。

他又指，即使跨境學童復課時或只能上半日課，但已停課多月，相信復課仍是可取及是兩害取其輕，但擔心以往北區跨境學童從羅湖、落馬洲、文錦渡及沙頭角口岸出入境，若復課後只開放深圳灣口岸，除了令學生回校時間增加，數千名學生上學時聚在同一口岸也是另一問題。

至於復課安排，方奕亮認為在文憑試結束後安排復課合適，但指學校並非防疫專家，希望政府提供復課及裝備指引，例如學校必須向學生提供口罩，還是學生需要自備，有需要時校方才提供。對於社交距離，他認為若要維持1.5至1.8米距離，對於要容納30人的班房有難度；若要分兩組學生上班，對學校運作也有困難，希望政府明確社交距離指引。方奕亮指出，一旦復課，800至900個學生回校，仍要考慮學生小息、去洗手間等安排，是另一要克服困難。

被問及視像教學可否解決跨境學童授課問題，他解釋需面對技術問題，例如內地網絡無法使用某些視像軟件，目前勉強解決有關問題。