【新冠肺炎】戲院料5月8日重開　百老匯續推「鑽石型」座位安排

香港連續15日沒有新增本地新冠肺炎確診個案，特首林鄭月娥今日（5日）表示，放寛社交距離限制的措施；11類場所中，戲院、美容院、健身中心等可以重開。《香港01》記者整合本港各戲院院線的復業防疫安排，其中百老匯院線表示重開後會繼續採用「鑽石型」座位安排，並會派員巡查顧客會否違規除口罩等，若顧客不依勸喻或政府的規定，職員會要求他們離開。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

百老匯下周日場次為半年前預售

本港的新冠疫情漸趨平穩，特首林鄭月娥今日在行會前表示，現時是寛社交距離限制的措施，詳情會盡快公布。據悉，戲院、美容院等5月8日起可恢復營業。但多間戲院院線未有本星期的預售場次，但百老匯院線位於金鐘太古廣場的MOViE MOViE Pacific Place於10日（下周日）將有場次上映。

百老匯戲院總經理張綺嫦向《香港01》表示，共有四個場次是於半年前已經開售，但因應疫情下同一時段會開放多一個影廳分流觀眾，務求增加觀眾之間的社交距離。

她強調，百老匯院線在疫情爆發前已經有加強清潔，並早於政府宣布停業前已有抗疫安排，「3月14日開始已經有隔行坐嘅安排，兩名觀眾的前後左右的兩個座位都會留空，我哋稱為『鑽石型』座位安排。」而相應的安排會在重開繼續實施。

本港實施的「限聚令」及「停業令」將於本周（8日）屆滿，戲院料於當日可以重開。（資料圖片 / 黃永俊攝）

政府若公布 即出預售

5月8日是否能夠即時開業？張綺嫦坦言，整個行業一直十分期待重開，「早幾日前已經進行清潔，政府一公布重新我哋即時會撳七套新戲預售」，又指明白近日市民的心情、經濟或較差，未來會推出優惠，「我哋做娛樂，都希望大家可以嚟放鬆心情。」

願配合禁飲食、戴口罩等措施

至於有專家指重開後仍然要禁止飲食等，張綺嫦指願意配合政府或專家的建議及限制，「我哋會派員嚴格執行政府的規定，如果有客人睇戲期間除口罩又唔肯戴返，會要求佢哋離開。」