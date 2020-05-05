【新冠肺炎】富臨要求長工放無薪假轉請臨時工　員工批疑避遣散費

新冠肺炎疫情下，飲食業大受影響。有工會收到部分任職美孚「富臨皇宮」的員工求助，指2月開始被要求停薪留職，至今3個月仍未復工，多月來全無收入，然而富臨其實一直繼續營業，以時薪50元聘請臨時工頂替原本的長工。 工會指，被停職員工符合資格向富臨申索遣散費，惟人事部一直拖延，未有正面回應，質疑富臨拖延支付遣散費，當中4名員工的遣散費合計約37萬元。 有任職逾10年的員工表示，已被富臨踢出所有Whatsapp群組，至今卻仍未被解僱，「唔想要我嘅就遣散啦」。

飲食及酒店業職工總會及民協成員今日﹙5日﹚與數名富臨員工，到美孚富臨皇宮外抗議。職工盟總幹事蒙兆達表示，涉事員工包括樓面、保安、人事經理等，年資介乎6至14年，各人於2月時，被富臨要求簽署一份停薪留職的通知信，相關措施直至另行通知。不過2月19日時，富臨向外聲稱，只要求茶樓前線員工2月起，每月放3日無薪假，與實際安排有異。

蒙兆達指，部分員工至今一直放無薪假。（黃偉倫攝）

陳小姐於2009年起於富臨工作，本身為經理。她表示，原本理解疫情下需與公司共渡時艱，但既然茶樓仍有營業，就應讓員工輪流上班，而非一直要長工放無薪假，然後聘請臨時工代替。

陳小姐續指，原本有數個工作用途的whatsapp群組，但全被富臨踢出。她批評：「唔想要我嘅就遣散啦」，要求富臨盡快回應，假如解僱就應依足法例賠償。

蒙兆達指，部分員工至今一直放無薪假，3個月來毫無薪金，根據《僱傭條例》只要長工工作期滿2年，又不獲僱主分配工作逾兩周，員工就可向僱主申索遣散費，換言之，涉事員工都可申索。然而，他指富臨人事部一直拖延，未有正面回應申索，當中4名年資較長的員工，遣散費料及約37萬元，而且未計及代通知金等。

蒙兆達表示，疫情期間美孚富臨一直有營業，卻要求部分年資、薪金較高的員工放無薪假至今；同時又以時薪50元聘請臨時工頂替。他批評，在政府的防疫抗疫基金下，持有78間茶樓的富臨，料可獲1.7億元補貼，卻仍然拖延繳付遣散費，以｢拖字訣｣，希望員工自行辭職，免繳遣散費

富臨發言人表示，「隨着本港疫情緩和，限聚令及食肆規限放寬，集團陸續安排同事復工。」